祥龍點睛揭序幕！2026苗栗（火旁）龍登場 精彩活動一次看

今天下午4點半起在經國路河濱公園安排山西打鐵花與「即將成真」火舞團展演，呈現「火與藝術的饗宴」。（圖由苗栗市公所提供）

2026苗栗（火旁）龍系列活動，於今（25日）上午在苗栗市玉清宮廣場完成「祥龍點睛」科儀後，正式開幕，除緊接著登場的貓裏客家龍競技，下午4點半起在經國路河濱公園安排山西打鐵花與「即將成真」火舞團展演，呈現「火與藝術的饗宴」。

苗栗（火旁）龍今年邁入第28年，主題「吉馬接（火旁）」，循傳統於今天正月初九「天公生」上午在玉清宮廣場辦理「祥龍點睛」，由苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰，客委會主任秘書吳克能、縣長鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍，及縣議會副議長張淑芬等人執硃砂筆，為15尾祥龍開光，民眾黨創黨黨主席柯文哲也受邀參與。

請繼續往下閱讀...

「祥龍點睛」科儀完成後，各尾舞龍正式賦予神格，開始靈動，緊接著於廣場進行神龍祈福與貓裏客家龍競技，吸引民眾爭睹。余文忠表示，「祥龍點睛」科儀後，今年苗栗（火旁）龍系列活動正式開幕。今天下午4點半在河濱公園「火與藝術的饗宴」，安排山西打鐵花與「即將成真」火舞團展演，精彩可期。

苗栗市公所提醒民眾，打鐵花及火舞高溫，觀賞保持安全距離，務必遵守現場畫定安全區域，避免攜帶易燃物品，注意兒童安全，勿觸摸表演器材或火花，建議穿不易燃的衣物，避免穿尼龍或絲質容易燃燒的材質，保持通道暢通。

26日下午4點半在河濱公園，辦理「點亮龍影．愛在苗栗」親子晚會；27日「（火旁）龍踩街嘉年華」，下午4點起從全民運動館踩街到河濱公園；28日下午2點河濱公園「鵡動雲天」，接續下午5點「（火旁）龍之夜」。

3月1日下午1點河濱公園「龍騰客庄．舞動苗栗」及「鵡動雲天」，3月5日晚上10點西山聖帝廟廣場「客家天穿日．化龍返天」，其中2月27日、28日下午3點至晚上11點，安排苗栗火車站，高鐵苗栗站接駁，活動資訊上「苗栗（火旁）龍」臉書粉絲專頁查詢。

苗栗市長余文忠、苗栗縣長鍾東錦、民眾黨創黨黨主席柯文哲、苗栗縣副議長張淑芬（由右至左）擔任點睛官，為祥龍開光。（記者彭健禮攝）

「祥龍點睛」科儀完成後，各尾舞龍正式賦予神格，開始靈動。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法