百億計畫海外圓夢趁少年 林韋成用科技為農廢找新生

林韋成（右）與比利時孔多塞高等教育機構（Haute école Condorcet）昆蟲學實驗室Matthias GOSSELIN教授（左）交流研究成果。（圖由台南市府研考會提供）

當多數人還在思考未來方向時，台南青年林韋成已經帶著研究走向歐洲。就讀南台科技大學電機工程系博士班的他，透過教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」支持，去（2025）年11月至12月前往比利時展開國際研究交流，讓實驗室裡的構想真正走進世界舞台。

林韋成長期關注農業廢棄物與永續議題，此行以「塑農廢棄物生物處理技術」為主軸，與當地學術機構合作，探討如何結合AI技術導入昆蟲飼養與廢棄物轉化應用，為循環經濟尋找更有效率的解方。他走出國門後感受到不同國家面對環境問題的思維差異，也發現台灣在智慧科技應用上的彈性與創新，其實很有競爭力。

除了專業交流，他也把握機會介紹自己的家鄉。在市府與校方牽線下，林韋成拜會魯汶市政府及駐歐盟兼比利時代表處，分享台南在智慧綠能與文化保存上的經驗，並帶去旅遊手冊與特色伴手禮，讓更多人認識這座城市。魯汶與台南自1993年締結姊妹市，這趟由青年主動出擊的交流，也替兩市合作增添年輕世代的色彩。

其實，林韋成並非第1次挑戰自我。過去他曾與同學參加沙崙智慧綠能科學城綠創構想競賽奪下第1名，從校園競賽到跨國研究，一步步累積實戰經驗。

台南市長黃偉哲表示，青年是城市創新的關鍵力量，市府積極支持青年拓展國際視野，鼓勵年輕世代勇於挑戰自我、走向世界。「青年百億海外圓夢基金計畫」正是中央與地方攜手合作的重要政策，協助青年將專業與理想帶到海外，累積國際經驗，同時為台灣爭取更多交流與合作機會。

研考會主委王效文表示，目前「青年百億海外圓夢基金計畫」第2梯次徵件已開跑，包含海外翱翔組、旗艦計畫、圓夢助力方案及築夢工場組等類型，報名至4月1日中午12時止，鼓勵青年把握機會，勇敢踏上國際舞台。

台南青年林韋成（左）訪問比利時孔多塞高等教育機構（Haute école Condorcet）昆蟲學實驗室。（圖由南市研考會提供）

林韋成（右）拜會南市締盟之姊妹市魯汶，於魯汶市政府與市長秘書Margot Hollevoet（左）交換紀念品。（圖由南市研考會提供）

林韋成（右）及團隊成員林暐欽（左）拜會中華民國駐瑞士台北文化經濟代表團，與駐外代表王思為（中）合照。（圖由南市研考會提供）

