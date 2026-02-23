行銷台南紅寶石 七股紅蔥頭節3/7登場

紅蔥頭棒棒糖、精油DIY。（記者楊金城攝）

台南紅蔥頭有「紅寶石」的美譽，過年前的早蔥出現量少價跌的情形，目前正值晚蔥盛產期，銷售、價格緩慢回升，七股區農會將在3月7日舉辦七股紅蔥頭節，刺激市場買氣。

台南的紅蔥頭種植面積約1015公頃，面積約占全國85%，全國排名第1，收量10891公噸，產值破億元，其中七股紅蔥頭種植294公頃，農業局指出，農曆年前採收的早蔥因受去年9月後少雨高溫影響，產量減少約4成，加上早蔥又碰上盤商去年的紅蔥頭存貨多還未銷售完，導致本期收購意願低，出價收購也只有在1台斤15到17元上下，比起往年約22元，造成紅蔥頭量少滯銷卻價跌現象，蔥農損失慘重。

七股區農會今天（23日）為3月7日七股紅蔥頭節宣傳，行銷七股紅蔥頭和其加工品，農會總幹事陳崇欣表示，紅蔥頭晚蔥的產地價稍有回升至1台斤20元，盤商收購仍待提振，需要消費者的市場買氣支持。

七股農會為穩定蔥價，將米倉改為冷鏈倉儲設備，可出租蔥農低溫保存100公噸，並舉辦紅蔥頭節產業活動，也生產紅蔥頭紅蔥清油及紅蔥酥油，可用於炒菜、涼拌、拌飯、拌麵、滷肉等料理，讓紅蔥頭在料理的運用更加多元。

七股紅蔥頭節「蔥動七股、香傳幸福」，3月7日將推出七股蔥小旅行帶遊客體驗蔥田採收，現場另有蔥然心動棒、蔥田微光（精油）的DIY體驗各100人，蔥然心動棒將紅蔥頭包進棒棒糖內相當特別，還有紅蔥香拌麵線、七股好丸湯免費品嘗。

七股紅蔥頭節推出紅蔥香拌麵線、七股好丸湯免費品嘗。（記者楊金城攝）

七股區農會今天（23日）為3月7日七股紅蔥頭節宣傳，行銷七股紅蔥頭和其加工品。（記者楊金城攝）

台南紅蔥頭目前正值晚蔥盛產期。（記者楊金城攝）

