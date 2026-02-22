為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    古坑草嶺櫻花季單日破萬人！ 228連假迎滿開 接駁車機動加班

    2026/02/22 14:35 記者李文德／雲林報導
    草嶺櫻花季228連假將迎來滿開，地方估計將再創人潮高峰。（記者李文德攝）

    草嶺櫻花季228連假將迎來滿開，地方估計將再創人潮高峰。（記者李文德攝）

    雲林古坑草嶺櫻花季大年初一開跑，迄今單日有上萬名遊客上山賞櫻，地方指出228連假將迎來滿開盛況，預估人潮再創高峰。不過有民眾表示，停車場接駁車只送至東碧山莊，距離賞櫻熱點九芎神木仍有約2公里路程，對長者不便。鄉公所指出，在東碧山莊有小巴士接駁，不便民眾可當場告知，另因應人潮已規劃會再加開接駁車班次因應。

    古坑草嶺石壁地區位在海拔1200公尺，當地20多年來共植約2萬株櫻花，包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過20種，每年2月開始進入開花季，因此縣府與鄉公所合辦「草嶺櫻花季」。

    石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲表示，目前平均花況綻放超過7成，小木屋處、美人谷綻放超過8成，已經有不少民眾前往賞櫻，大年初一櫻花季開跑後，每日大約5000人上山賞櫻，甚至昨天已突破萬人賞櫻，228連假也將迎來櫻花滿開盛況，預估再創一波人潮高峰。

    鄉公所表示，規劃第一、第二、第三及東碧山莊、九芎神木等節點提供往返接駁車，每班次約30分鐘一班，但人滿就會啟程，需付50元，因應人潮會再機動加開班次；縣府交工局表示，今年規劃「預約賞櫻接駁專車」，從斗六火車站後站接駁至東碧山莊，每日上午8點半至12點發6班車前往東碧山莊，下午2點至4點半安排6班車回程至斗六後火車站，來回280元。

    不過有民眾反映，鄉公所從停車場發車的去程接駁車，僅停至東碧山莊，離賞櫻熱點的九芎神木距離兩公里遠，對於腳力不便民眾或長者，應有更便民措施。

    對此鄉長林慧如表示，去程接駁車停至東碧山莊後，考量腳程不便的民眾，有準備兩輛9人座的小型巴士搭乘，不便的民眾可以當場提出即可搭乘，並未強制讓民眾徒步走至九芎神木。如腳程較好的民眾，也鼓勵可以從東碧山莊行走，沿途櫻花綻放美景值得欣賞。

    草嶺櫻花季228連假將迎來滿開，地方估計將再創人潮高峰。（記者李文德攝）

    草嶺櫻花季228連假將迎來滿開，地方估計將再創人潮高峰。（記者李文德攝）

    草嶺櫻花季已開跑，目前單日已上看萬人前往賞櫻。（圖由賴郁憲提供）

    草嶺櫻花季已開跑，目前單日已上看萬人前往賞櫻。（圖由賴郁憲提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播