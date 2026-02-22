古坑草嶺櫻花季單日破萬人！ 228連假迎滿開 接駁車機動加班

草嶺櫻花季228連假將迎來滿開，地方估計將再創人潮高峰。（記者李文德攝）

雲林古坑草嶺櫻花季大年初一開跑，迄今單日有上萬名遊客上山賞櫻，地方指出228連假將迎來滿開盛況，預估人潮再創高峰。不過有民眾表示，停車場接駁車只送至東碧山莊，距離賞櫻熱點九芎神木仍有約2公里路程，對長者不便。鄉公所指出，在東碧山莊有小巴士接駁，不便民眾可當場告知，另因應人潮已規劃會再加開接駁車班次因應。

古坑草嶺石壁地區位在海拔1200公尺，當地20多年來共植約2萬株櫻花，包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過20種，每年2月開始進入開花季，因此縣府與鄉公所合辦「草嶺櫻花季」。

石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲表示，目前平均花況綻放超過7成，小木屋處、美人谷綻放超過8成，已經有不少民眾前往賞櫻，大年初一櫻花季開跑後，每日大約5000人上山賞櫻，甚至昨天已突破萬人賞櫻，228連假也將迎來櫻花滿開盛況，預估再創一波人潮高峰。

鄉公所表示，規劃第一、第二、第三及東碧山莊、九芎神木等節點提供往返接駁車，每班次約30分鐘一班，但人滿就會啟程，需付50元，因應人潮會再機動加開班次；縣府交工局表示，今年規劃「預約賞櫻接駁專車」，從斗六火車站後站接駁至東碧山莊，每日上午8點半至12點發6班車前往東碧山莊，下午2點至4點半安排6班車回程至斗六後火車站，來回280元。

不過有民眾反映，鄉公所從停車場發車的去程接駁車，僅停至東碧山莊，離賞櫻熱點的九芎神木距離兩公里遠，對於腳力不便民眾或長者，應有更便民措施。

對此鄉長林慧如表示，去程接駁車停至東碧山莊後，考量腳程不便的民眾，有準備兩輛9人座的小型巴士搭乘，不便的民眾可以當場提出即可搭乘，並未強制讓民眾徒步走至九芎神木。如腳程較好的民眾，也鼓勵可以從東碧山莊行走，沿途櫻花綻放美景值得欣賞。

草嶺櫻花季已開跑，目前單日已上看萬人前往賞櫻。（圖由賴郁憲提供）

