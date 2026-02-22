綠鬣蜥北擴苗栗三灣鄉，還挑新鮮水果品嚐。（李運光提供）

苗栗縣被視為綠鬣蜥北侵重要防線，但苗縣近年發現幾隻綠鬣蜥蹤跡，主要分布在頭份市。不過，三灣鄉長李運光近日接獲內灣村長邱文國通報，邱文國在內灣村重要灌溉溝渠發現綠鬣蜥蹤跡，目前已捕獲交給縣府處理。

李運光指出，三灣鄉與頭份是屬於中港溪流域，而內灣村與頭份市緊鄰，之前得知頭份市發現綠鬣蜥蹤跡後就不敢大意，鄉民於去年1月底首度發現綠鬣蜥現蹤三灣鄉，如今再度於農曆春節前捕獲，且發現地點皆為同一條灌溉溝渠，讓大家不敢大意，擔心綠鬣蜥在三灣鄉繁殖。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處指出，綠鬣蜥會與原生物種競爭棲地及食物資源，且會啃食蔬果類作物，造成本土生態及農業經濟上的負面影響，如果發現綠鬣蜥，盡速撥打「1999」縣民熱線通報，共同防止綠鬣蜥持續北擴。

苗栗縣於2020年首次通報綠鬣蜥足跡，陸續共移除49隻，其中去年爆量達30隻，集中在頭份市下興里、新華里及土牛里，中港溪流域及支流等區域。李運光說，這次被邱文國捕獲綠鬣蜥重約2.5台斤，附近的果園有遭綠鬣蜥「採果」情形，鄉公所會持續加強警戒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法