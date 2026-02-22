為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    綠鬣蜥北擴苗栗三灣鄉 還挑新鮮水果品嚐

    2026/02/22 12:31 記者蔡政珉／苗栗報導
    綠鬣蜥北擴苗栗三灣鄉，還挑新鮮水果品嚐。（李運光提供）

    綠鬣蜥北擴苗栗三灣鄉，還挑新鮮水果品嚐。（李運光提供）

    苗栗縣被視為綠鬣蜥北侵重要防線，但苗縣近年發現幾隻綠鬣蜥蹤跡，主要分布在頭份市。不過，三灣鄉長李運光近日接獲內灣村長邱文國通報，邱文國在內灣村重要灌溉溝渠發現綠鬣蜥蹤跡，目前已捕獲交給縣府處理。

    李運光指出，三灣鄉與頭份是屬於中港溪流域，而內灣村與頭份市緊鄰，之前得知頭份市發現綠鬣蜥蹤跡後就不敢大意，鄉民於去年1月底首度發現綠鬣蜥現蹤三灣鄉，如今再度於農曆春節前捕獲，且發現地點皆為同一條灌溉溝渠，讓大家不敢大意，擔心綠鬣蜥在三灣鄉繁殖。

    縣府農業處指出，綠鬣蜥會與原生物種競爭棲地及食物資源，且會啃食蔬果類作物，造成本土生態及農業經濟上的負面影響，如果發現綠鬣蜥，盡速撥打「1999」縣民熱線通報，共同防止綠鬣蜥持續北擴。

    苗栗縣於2020年首次通報綠鬣蜥足跡，陸續共移除49隻，其中去年爆量達30隻，集中在頭份市下興里、新華里及土牛里，中港溪流域及支流等區域。李運光說，這次被邱文國捕獲綠鬣蜥重約2.5台斤，附近的果園有遭綠鬣蜥「採果」情形，鄉公所會持續加強警戒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播