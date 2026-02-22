李騰芳子孫李宣為大溪首位助產士 陪伴無數家庭走過生命重要時刻

李宣擁有內政部核發的助產士證書。（記者謝武雄攝）

李騰芳古宅最近正在舉行李宣生平展，李宣是大溪鎮第一位有牌照助產士，也是李家子孫，她用現代醫療觀念幫民眾接生，在地方上很有聲望，後來是弟弟參選縣議員失利，當時幫忙抬轎的李宣對公共事務產生濃厚興趣，於1973年當選第10屆大溪鎮民代表，直到1980年代退休，近半世紀的歲月中，李宣陪伴大溪無數家庭走過生命的重要時刻。

木藝生態博物館長陳倩慧表示，1920年代，在「台日共學」政策下，日人逐步開放女性接受專業教育的機會，李宣因此進入臺北醫院助產婦講習所修業兩年，接受現代醫學訓練，學習懷孕與分娩的相關醫學知識，並熟悉醫療器材、急救處置、衛生與細菌學等基礎醫學常識。

陳倩慧說，李宣受過專業訓練，重視消毒與公共衛生，有效降低生產過程中的風險，逐漸獲得地方社會的信任與尊重，李宣長期投入地方助產工作，也因此與居民建立深厚情感。

「祭祀公業法人桃園縣李金興公」管理人李後斌說，李宣是他的姑姑，由於自己也是李宣接生，所以小時候很喜歡跑到李宣工作場所遊玩，最深印象就是濃濃的消毒藥水味道，他姑姑工作態度非常嚴謹，技術也很好，即使胎位不正，以現代醫學來看要剖腹生產，她都能順利接生。

