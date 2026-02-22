李騰芳家族位於大溪老街店面 仍保留完整巴洛克建築立面

李騰芳家族位於大溪老街的店面，仍保留完整巴洛克立面。（記者謝武雄攝）

李騰芳古厝是桃園市唯二的國定古蹟，李家是經營米糧生意起家，以往淡水河的船隻可以抵達大溪，因此大溪全盛時期貿易鼎盛，李家發達後在李騰芳中舉蓋古宅後，在大溪老街也有店面，就是現今公所旁的燦坤大溪門市，這棟老宅也有100多年的歷史，巴洛克建築上寫著「金興」也見證李家在大溪的發展就是一部生動的大溪近代史。

「祭祀公業法人桃園縣李金興公」，管理人李後斌也翻出一張70多年前「金興」公號的老照片，共有3個店面，最左邊的陶然亭是大溪很有名的餐廳，老照片中央還有天祥戲院的廣告桿，原來大溪全盛時期共有三家戲院，右邊則是助產士李宣的招牌。

請繼續往下閱讀...

李後斌表示，李金興是李家的公號，所謂公號有點像現代的財團名稱，因此祭祀公業以李金興為名，當時李家的產業遍及新北、桃園，目前大溪桃客車站也是向李家承租，桃客大溪站也是桃客在桃園市第一個車站，足見大溪當時的繁榮。

李後斌說，1997年時，家族希望把整個「金興」巴洛克牌面拆除，將建築前退縮空間規劃六格停車位，可以更方便出租給大公司，當時的大溪鎮長林熺達找他希望保留巴洛克立面，也是保留大溪歷史，最後還是歷經困難經過派員大會同意才保留立面，也為李家在大溪發展留下見證。

由70年前的老照片，李騰芳家族位於大溪老街巴洛克立面店面，當時就有不同的商業用途。（記者謝武雄翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法