濃霧襲北台灣影響航班 香港客機繞7圈後折返

中央氣象署於15日晚間及16日清晨連續發布濃霧特報，提醒金門、馬祖及中部以北地區易出現低雲或濃霧，影響能見度與交通安全。桃園機場也受濃霧影響能見度，昨晚至今晨有多架班機在外海盤旋繞圈、重飛，及一架班機返航。

受濃霧影響，桃園國際機場昨晚起一度出現能見度不佳情況。部分航班在桃園外海等待（holding），亦有航班因天候不符降落標準而重飛（go-around），另有一架航班因油量考量返航原起飛機場。

其中，大灣區航空編號HB706、由香港飛往桃園的航班，原訂晚間7時30分登機，延至8時10分起飛。航班抵達桃園上空時因濃霧導致能見度不足，依程序於空中執行多次等待盤旋。在空中繞了7圈後，機組員基於飛航安全考量，決定返航香港，原接續航班HB707（台北-香港）旅客已由航空公司轉簽至其他航班。

從桃園機場即時影像可見，昨晚現場一片霧茫茫，能見度明顯偏低，僅能辨識停靠航廈的飛機。今晨濃霧仍未完全散去，部分航班在低能見度情況下依規定起飛。

有旅客在社群平台分享航班於濃霧中降落桃園機場的畫面，也有旅客發文表示，降落過程中機艙內引擎聲響明顯增大，為首次體驗重飛程序，所幸航班隨後順利降落，整體延誤時間不長。

對此，桃園機場公司表示，機場起降運作維持正常，航班起降依標準程序作業，整體營運未受影響。

今晨航班在霧中起飛。（翻攝桃園機場即時影像）

大灣區航空編號HB706航班抵達桃園上空時因濃霧導致能見度不足，在空中繞了7圈後，決定返航香港，（翻攝Flightradar24網站）

