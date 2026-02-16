為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗市南苗市場人擠人 南苗停車場機車免費停

    2026/02/16 11:17 記者張勳騰／苗栗報導
    農曆春節期間，苗栗市南苗市場，出現大批採買人潮，苗栗市公所祭出南苗停車場機車免收費，免過繳費機即可離場。（苗栗市公所提供）

    農曆春節期間，苗栗市南苗市場，出現大批採買人潮，苗栗市公所祭出南苗停車場機車免收費，免過繳費機即可離場。（苗栗市公所提供）

    農曆春節到來，苗栗市南苗市場出現大批採購年貨人潮，人聲鼎沸，可說是寸步難行，苗栗市公所再祭出南苗停車場即日起至22日大年初六機車免收費，23日凌晨零時起恢復正常收費，汽車則維持正常收費，可說是前往逛市場民眾的「小確幸」。

    苗栗市公所為解決南苗市場停車及周邊交通紊亂等問題，爭取租用國有財產署及軍方土地闢為汽、機車停車場，19日開始收費營運。機車於免費停放時間內離場也請先「消磁」，另市場中山路口周邊已劃設標線型人行道、斑馬線，呼籲民眾配合守規，並加強勸導與取締。

    南苗停車場由公所委外營運，設置機車202格、汽車67格，並設有身心障礙優先車格，車輛進出採車牌自動辨識系統，收費標準機車前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當日上限180元。

    苗栗市公所讓大家在春節期間能輕鬆逛南苗市場、辦年貨，從即日起到22日機車免收費，23日凌晨零時起恢復正常收費，汽車則維持正常收費，因多數鄉親都是騎車前往逛南苗市場，實施機車免收費，也讓機車族能快速離場，方便許多。

    苗栗市公所祭出南苗停車場機車免收費，入口處貼上「免過線費機即可離場」提醒民眾注意。（苗栗市公所提供）

    苗栗市公所祭出南苗停車場機車免收費，入口處貼上「免過線費機即可離場」提醒民眾注意。（苗栗市公所提供）

