為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中台灣燈會開幕 姆明一族搭軌道列車驚喜現身

    2026/02/15 20:38 記者蘇孟娟／台中報導
    中台灣燈會開幕，主燈「極光下的姆明谷」點燈，吸引大批民眾先睹為快。（記者蘇孟娟攝）

    中台灣燈會開幕，主燈「極光下的姆明谷」點燈，吸引大批民眾先睹為快。（記者蘇孟娟攝）

    中台灣燈會今年以國際知名IP姆明一族（The Moomins）」為主題設計主題燈區，今晚點燈開幕，主燈區「極光下的姆明谷」以有著紅瓦屋頂的15公尺高「姆明家」為視覺焦點，更結合動態機械科技，讓「姆明一族」氣偶搭乘環形軌道列車驚喜現身，搭配高空綢吊專業舞者及彩雷、煙霧等呈現極光效果，營造充滿童趣兼具夢幻氛圍陪民眾過年，小年夜展到3月3日元宵節閉幕。

    台中市長盧秀燕今晚與荷蘭在台辦事處代表浦樂施、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗一起點燈，宣告中台灣燈會開幕。

    盧秀燕說，中台灣燈會是全台最大單一場域的地方型燈會，在15公頃的中央公園打造 燈區，主燈區寬達60公尺的巨型童話場景，打造極光下的姆明谷，還有全台僅見的機械動態氣偶，姆明一族氣偶就會搭乘環形軌道列車驚喜現身，搭配高空綢吊專業舞者及彩雷、煙霧等呈現極光效果，營造童趣又夢幻的氛圍，她邀民眾前來賞燈，馬年到台中感受「幸福密馬」。

    台中市觀旅局指出，展期16天期間僅除夕休展，跨市府5個機關於中央公園布置7大展區，除了由觀旅局運用IP營造出「極光下的姆明谷」，喜歡姆明的朋友也不可錯過16公尺寬、在河畔奇航的「划船姆明」，另有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等4大展區，讓民眾感受不同的視覺體驗。

    台中市長盧秀燕邀民眾新年期間到台中賞燈，感受幸福。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕邀民眾新年期間到台中賞燈，感受幸福。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播