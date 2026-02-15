中台灣燈會開幕 姆明一族搭軌道列車驚喜現身

中台灣燈會開幕，主燈「極光下的姆明谷」點燈，吸引大批民眾先睹為快。（記者蘇孟娟攝）

中台灣燈會今年以國際知名IP姆明一族（The Moomins）」為主題設計主題燈區，今晚點燈開幕，主燈區「極光下的姆明谷」以有著紅瓦屋頂的15公尺高「姆明家」為視覺焦點，更結合動態機械科技，讓「姆明一族」氣偶搭乘環形軌道列車驚喜現身，搭配高空綢吊專業舞者及彩雷、煙霧等呈現極光效果，營造充滿童趣兼具夢幻氛圍陪民眾過年，小年夜展到3月3日元宵節閉幕。

台中市長盧秀燕今晚與荷蘭在台辦事處代表浦樂施、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗一起點燈，宣告中台灣燈會開幕。

盧秀燕說，中台灣燈會是全台最大單一場域的地方型燈會，在15公頃的中央公園打造 燈區，主燈區寬達60公尺的巨型童話場景，打造極光下的姆明谷，還有全台僅見的機械動態氣偶，姆明一族氣偶就會搭乘環形軌道列車驚喜現身，搭配高空綢吊專業舞者及彩雷、煙霧等呈現極光效果，營造童趣又夢幻的氛圍，她邀民眾前來賞燈，馬年到台中感受「幸福密馬」。

台中市觀旅局指出，展期16天期間僅除夕休展，跨市府5個機關於中央公園布置7大展區，除了由觀旅局運用IP營造出「極光下的姆明谷」，喜歡姆明的朋友也不可錯過16公尺寬、在河畔奇航的「划船姆明」，另有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等4大展區，讓民眾感受不同的視覺體驗。

台中市長盧秀燕邀民眾新年期間到台中賞燈，感受幸福。（記者蘇孟娟攝）

