關西鳴鳳公園改造融合礦業文化與全齡設計 走春增添休憩新亮點

鳴鳳公園打造石山主題特色兒童遊戲場，規劃分齡與混齡共融遊戲設施，提供多元的遊戲體驗。（關西鎮公所提供）

新竹縣關西鎮辦理鳴鳳公園第三期改善工程，以「石灰採礦故事」為核心主題，將礦業文化元素融入兒童遊戲場及公共空間設計之中，讓民眾在休憩與遊戲的同時，也能認識關西的產業脈絡與在地故事，即日起正式開放，邀請大小朋友一起來走春踏青。

關西鎮長陳光彩表示，關西鎮自日治時期即享有「長壽鄉」美譽，長期重視健康促進與友善生活環境的營造。此外，關西過去為石灰石礦業的重要產地，赤柯山（又稱石山）承載著地方產業發展的歷史記憶，因此這次改造特別將礦業文化元素融入兒童遊戲場及公共空間設計之中，擁有4大亮點。

首先是打造石山主題特色兒童遊戲場，規劃分齡與混齡共融遊戲設施，提供多元的遊戲體驗。其次，優化樂齡體健區並建置籃球場階梯式休息區，滿足長者健康促進及青少年、成人運動需求。第三設置毛小孩專屬活動空間，並搭配基本管理與使用規範，兼顧寵物及其他使用者的安全與秩序。最後，完善環狀步道系統與人本友善設施，增設扶手護欄等安全配套，營造舒適、安全的步行環境。

關西鎮公所表示，鳴鳳公園第三期改善工程總工程經費4176萬元，其中獲新竹縣政府補助2145萬元，餘款由公所自籌辦理。改造整合無障礙動線、樂齡體健設施與多元休憩空間，期落實全齡友善、世代共融的公共空間目標。

鳴鳳公園周邊櫻花樹正值花季，陳光彩邀請鄉親朋友於新春期間走出戶外，攜家帶眷一起來關西走春、踏青。

鳴鳳公園整合無障礙動線、樂齡體健設施與多元休憩空間。（關西鎮公所提供）

新竹縣關西鎮辦理鳴鳳公園第三期改善工程完工正式開放，邀請大小朋友一起來走春踏青。（關西鎮公所提供）

設置毛小孩專屬活動空間，並搭配基本管理與使用規範，兼顧寵物及其他使用者的安全與秩序。（關西鎮公所提供）

