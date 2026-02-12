高雄內惟跳蚤市場1》真的挖到寶！買到張大千真跡 二手衣藏鑽戒

內惟跳蚤市場商品琳琅滿目，是尋寶的好地方。（記者李惠洲攝）

記者李惠洲／高雄專題報導

世界各地都有跳蚤市場，走進這類市場，也許環境髒亂、物品有點破舊、充斥二手商品，有些人一輩子可能都沒進去過，但對愛尋寶的人來說，跳蚤市場不僅是個撿便宜的天地，更是尋找「寶藏」的好地方。

國外曾有人在跳蚤市場花了35美元（約新台幣1100元）買下一個二手瓷碗，經專家鑑定，瓷碗竟是15世紀中國青花瓷，最後以72萬1800美元（約新台幣2290萬元）天價拍出；美國一名女子花美金8元（約台幣250元）在二手市場買了一個小胸針，經鑑定，胸針上的寶石分別是1.39克拉的祖母綠寶石及緬甸紅寶石。

「跳蚤市場」從古到今如此吸引人的原因，就是你永遠無法預料在「跳蚤市場」內會找到什麼稀世珍寶，只要懂得鑑定、識貨加上一點運氣，也許就有意外之財降臨。

在高雄，目前最具規模的三大跳蚤市場分別是內惟跳蚤市場、凱旋跳蚤市場以及大寮88跳蚤市場，其中，最吸引人的是左營「內惟跳蚤市場」，它有「時光隧道」美名，一走進來，挑高、開闊的場域設計立刻吸引眼球，市場內超過百個攤位，卻看不見擁擠的走道，讓人逛起來相當舒適，無論是中國骨董、日本東洋商品，甚至橫跨太平洋的歐美骨董雜貨，應有盡有。

內惟跳蚤市場的攤商小菁姐透露道，每天清晨4、5點這裡就熱鬧非凡，來自各地的攤商，尤其是中北部地區的業者，特地南下，互相交易、挑選商品，他們會將看中的二手商品帶回自己的地區銷售。跳蚤市場本身就是以物易物、到處流通的市場，買賣沒有公定價，一個完整的商品可以賣高價，也可以很低價出清。

「我們攤商不管商品的真假，或是否能使用，民眾也會殺價，只要你覺得價錢OK，隨時都可以成交」。在跳蚤市場，即便看似壞掉或是需要維修的家電或照相機等商品，店家常會來這裡挑選合適的配件型號，拆解組裝以做零件更換。

不少人也分享過在這的撿到真正的「寶」，有人曾在攤位上以100、200元隨便買下一只腕錶，經過鑑定發現，竟是真品勞力士，「對於我們攤販而言，並不會花時間去鑑定商品真假，更不可能特地花錢去鑑定拆機芯，能夠將物品快速變現才是實際的」，「事後得知自己當時可能賣出是真錶，還是會懊惱惋惜」。

跳蚤市場負責場域管理的許小姐則提到，這裡曾經出現傳奇國畫大師張大千真跡，當時收購時非常破舊，顧客半信半疑，也看不出真假，經鑑定後確認是張大千真跡；也曾有人在二手衣物口袋裡發現鑽戒和錢幣，攤商將這種巧合稱作「福氣」。

「內惟跳蚤市場」的另一大特色在於，每隔一段時間會有來自日本的二手攤商，特地帶商品來擺攤，進行台日古物的交流和交易。

走進內惟跳蚤市場，常看到許多老顧客帶著放大鏡，仔細檢查商品細節，不少外國客人也喜歡來這尋寶，美國人特別喜歡軍用品、徽章和錢幣；菲律賓人則偏愛挑選二手衣物；年長者對於收藏工具、手錶、骨董、花器、神像、畫作、瓷器及玉佩等古玩情有獨鍾；而年輕族群的興趣則傾向於CD、卡帶、公仔、相機、漫畫、書籍以及西洋復古物品。

跳蚤市場是個充滿故事的交流站，對許多熱愛挖掘舊物的人來說，這裡是一個充滿驚喜還能獲得心靈慰藉的尋寶天堂。

