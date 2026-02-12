高雄內惟跳蚤市場2》宛如時光隧道！美日台古物尋寶 國寶畫師隱身

「歷史生存者古董店History Survivors」店家細心幫顧客介紹商品。（記者李惠洲攝）

記者李惠洲／高雄專題報導

號稱「時光隧道」的高雄內惟跳蚤市場，劃分為兩個主要區域，攤位擺滿種類繁多的二手商品，從走道兩旁堆積如山的二手商品琳琅滿目，令人目不暇接。

市場匯集世界各地不同風格的二手珍品，有歐美的「歷史生存者古董店History Survivors」、日本超人力霸王系列的奧特曼與哥吉拉模型，更有台灣國寶級電影看板畫家駐點擺攤，無論是中式還是西式，或者融合台日文化的收藏品，每一攤都有著訴說不盡的故事。

來自歐美的「歷史生存者古董店History Survivors」已經營超過10年，主要是早期美國工業風為主要特色，老闆是外國人，熱衷收藏各國珍稀物品或購買倉庫，以美國居多歐洲其次，店內展示的多是可使用的二手骨董。老闆本人也非常喜愛動手修復老物件，店內設有工作室，透過重組和創作，將舊物賦予活化新生命，店家許多早期的老物件不再適合現代需求，但經過重新設計後，老物品可以延續其功能與價值。

老闆說，如果商品真的無法修復，會以裝飾用途出售。骨董物品隨時間只會愈加稀少，因此，保存這些老物件不僅能延續文化，更具有保值意義。「我們的店也吸引了不少家庭父母常帶著孩子來探索，各式老物品成為小朋友了解早期國外生活用具的良好教材」。

走進「光音到留」，最引人注目的是門口擺放的日本超人力霸王系列「奧特曼」和哥吉拉的模型公仔，搭配一旁的復古留聲機，頓時讓人有種置身日本古物店的感覺。店名為何叫「光音到留」？老闆王錫祥解釋說，這裡售賣的商品與光線和聲音有關，像是攝影機、放映機等，主要以與舊電影相關的東西為主，而「音」則代表留聲機，而名字中的「留」，就是取自留聲機的意象。

王老闆說，他會修理留聲機，在台灣，懂得修理留聲機的人並不多，顯得更為珍貴，以前的留聲機播放出來的聲音是百分百純「類比」音質，臨場感非常強烈，現在仍然有不少年輕人熱衷收藏和使用留聲機。

至於店內展示的「奧特曼」，則完全是王老闆個人的興趣收藏，老一輩的人習慣稱之為「鹹蛋超人」。此外，還有怪獸哥吉拉等收藏，角色種類豐富。早期在日本，「奧特曼」和哥吉拉系列都是真人穿著道具服飾演出，這種特殊而獨特的表演形式讓王老闆深深著迷，也因此展開收藏之旅。

「內惟跳蚤市場」還隱藏著一位國寶級的電影看板畫家曾清田老師。曾老師說，國中畢業後就開始從事電影看板繪製工作，至今已有65年，如今已經80多歲。手繪電影看板逐漸被噴畫輸出取代，他早已半退休，過去未作畫的時候，興趣就是收集古玩與骨董，偶爾也會兼賣一些玉器。如今很少畫看板，偶爾還是有老朋友或餐廳邀請出面繪畫。曾老師不少作品掛在市場內，筆繪神韻頗細膩，還有不少人專程來合影留念，留下珍貴的回憶。

走進「歷史生存者古董店History Survivors」，就像回到50年代的美國。（記者李惠洲攝）

小到懷錶，大到鐵櫃、吊燈、留聲機通通都有。（記者李惠洲攝）

罕見的大型美式郵政信箱這裡也看得到。（記者李惠洲攝）

「光音到留」老闆王錫祥喜愛收藏日本「奧特曼」和哥吉拉的模型系列公仔，也是留聲機維修師。（記者李惠洲攝）

早期在日本的「奧特曼」和哥吉拉系列，都是真人穿著道具服飾演出的，這種特殊而獨特的表演形式讓王老闆深深著迷。（記者李惠洲攝）

王老闆收藏的「奧特曼」和哥吉拉系列公仔。（記者李惠洲攝）

「光音到留」老關也是留聲機維修師，店內收藏許多留聲機以及公仔。（記者李惠洲攝）

內惟跳蚤市場中，隱藏著國寶級的電影看板畫師曾清田老師。（記者李惠洲攝）

電影看板畫師曾清田老師。（記者李惠洲攝）

曾清田老師已是退休狀態，在內惟跳蚤市場店鋪。（記者李惠洲攝）

曾清田老師店鋪收集了許多大同寶寶。（記者李惠洲攝）

來自美國的的「歷史生存者古董店History Survivors」外國老闆在店內設有工作室維修骨董。（記者李惠洲攝）

「光音到留」老闆也是留聲機維修師，店內收藏許多留聲機。（記者李惠洲攝）

「光音到留」老闆王錫祥喜愛收藏日本「奧特曼」和哥吉拉的公仔，本身也是留聲機維修師。（記者李惠洲攝）

「歷史生存者古董店History Survivors」這裡有許多美式復古腳踏車。（記者李惠洲攝）

「歷史生存者古董店History Survivors」經營超過10年，主要展售來自美國的古物骨董，老闆是外國人。（記者李惠洲攝）

「歷史生存者古董店History Survivors」主要展售來自美國的古物骨董藏。（記者李惠洲攝）

走進「歷史生存者古董店History Survivors」，就像是回到50年代的家具店。（記者李惠洲攝）

內惟跳蚤市場裡面竟然有蔣介石雕像。（記者李惠洲攝）

內惟跳蚤市場不只賣商品，就連廢棄木頭都有攤商創作利用設計成植物擺飾。（記者李惠洲攝）

內惟跳蚤市場後面的店面攤位，宛如進入「時光隧道」。（記者李惠洲攝）

內惟跳蚤市場後面的店面攤位，兩旁堆積如山的二手商品形成了一個走道。（記者李惠洲攝）

