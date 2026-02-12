為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄內惟跳蚤市場2》宛如時光隧道！美日台古物尋寶 國寶畫師隱身

    2026/02/12 11:01
    「歷史生存者古董店History Survivors」店家細心幫顧客介紹商品。（記者李惠洲攝）

    「歷史生存者古董店History Survivors」店家細心幫顧客介紹商品。（記者李惠洲攝）

    記者李惠洲／高雄專題報導

    號稱「時光隧道」的高雄內惟跳蚤市場，劃分為兩個主要區域，攤位擺滿種類繁多的二手商品，從走道兩旁堆積如山的二手商品琳琅滿目，令人目不暇接。

    市場匯集世界各地不同風格的二手珍品，有歐美的「歷史生存者古董店History Survivors」、日本超人力霸王系列的奧特曼與哥吉拉模型，更有台灣國寶級電影看板畫家駐點擺攤，無論是中式還是西式，或者融合台日文化的收藏品，每一攤都有著訴說不盡的故事。

    來自歐美的「歷史生存者古董店History Survivors」已經營超過10年，主要是早期美國工業風為主要特色，老闆是外國人，熱衷收藏各國珍稀物品或購買倉庫，以美國居多歐洲其次，店內展示的多是可使用的二手骨董。老闆本人也非常喜愛動手修復老物件，店內設有工作室，透過重組和創作，將舊物賦予活化新生命，店家許多早期的老物件不再適合現代需求，但經過重新設計後，老物品可以延續其功能與價值。

    老闆說，如果商品真的無法修復，會以裝飾用途出售。骨董物品隨時間只會愈加稀少，因此，保存這些老物件不僅能延續文化，更具有保值意義。「我們的店也吸引了不少家庭父母常帶著孩子來探索，各式老物品成為小朋友了解早期國外生活用具的良好教材」。

    走進「光音到留」，最引人注目的是門口擺放的日本超人力霸王系列「奧特曼」和哥吉拉的模型公仔，搭配一旁的復古留聲機，頓時讓人有種置身日本古物店的感覺。店名為何叫「光音到留」？老闆王錫祥解釋說，這裡售賣的商品與光線和聲音有關，像是攝影機、放映機等，主要以與舊電影相關的東西為主，而「音」則代表留聲機，而名字中的「留」，就是取自留聲機的意象。

    王老闆說，他會修理留聲機，在台灣，懂得修理留聲機的人並不多，顯得更為珍貴，以前的留聲機播放出來的聲音是百分百純「類比」音質，臨場感非常強烈，現在仍然有不少年輕人熱衷收藏和使用留聲機。

    至於店內展示的「奧特曼」，則完全是王老闆個人的興趣收藏，老一輩的人習慣稱之為「鹹蛋超人」。此外，還有怪獸哥吉拉等收藏，角色種類豐富。早期在日本，「奧特曼」和哥吉拉系列都是真人穿著道具服飾演出，這種特殊而獨特的表演形式讓王老闆深深著迷，也因此展開收藏之旅。

    「內惟跳蚤市場」還隱藏著一位國寶級的電影看板畫家曾清田老師。曾老師說，國中畢業後就開始從事電影看板繪製工作，至今已有65年，如今已經80多歲。手繪電影看板逐漸被噴畫輸出取代，他早已半退休，過去未作畫的時候，興趣就是收集古玩與骨董，偶爾也會兼賣一些玉器。如今很少畫看板，偶爾還是有老朋友或餐廳邀請出面繪畫。曾老師不少作品掛在市場內，筆繪神韻頗細膩，還有不少人專程來合影留念，留下珍貴的回憶。

    高雄內惟跳蚤市場1》真的挖到寶！買到張大千真跡 二手衣藏鑽戒

    走進「歷史生存者古董店History Survivors」，就像回到50年代的美國。（記者李惠洲攝）

    走進「歷史生存者古董店History Survivors」，就像回到50年代的美國。（記者李惠洲攝）

    小到懷錶，大到鐵櫃、吊燈、留聲機通通都有。（記者李惠洲攝）

    小到懷錶，大到鐵櫃、吊燈、留聲機通通都有。（記者李惠洲攝）

    罕見的大型美式郵政信箱這裡也看得到。（記者李惠洲攝）

    罕見的大型美式郵政信箱這裡也看得到。（記者李惠洲攝）

    「光音到留」老闆王錫祥喜愛收藏日本「奧特曼」和哥吉拉的模型系列公仔，也是留聲機維修師。（記者李惠洲攝）

    「光音到留」老闆王錫祥喜愛收藏日本「奧特曼」和哥吉拉的模型系列公仔，也是留聲機維修師。（記者李惠洲攝）

    早期在日本的「奧特曼」和哥吉拉系列，都是真人穿著道具服飾演出的，這種特殊而獨特的表演形式讓王老闆深深著迷。（記者李惠洲攝）

    早期在日本的「奧特曼」和哥吉拉系列，都是真人穿著道具服飾演出的，這種特殊而獨特的表演形式讓王老闆深深著迷。（記者李惠洲攝）

    王老闆收藏的「奧特曼」和哥吉拉系列公仔。（記者李惠洲攝）

    王老闆收藏的「奧特曼」和哥吉拉系列公仔。（記者李惠洲攝）

    「光音到留」老關也是留聲機維修師，店內收藏許多留聲機以及公仔。（記者李惠洲攝）

    「光音到留」老關也是留聲機維修師，店內收藏許多留聲機以及公仔。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場中，隱藏著國寶級的電影看板畫師曾清田老師。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場中，隱藏著國寶級的電影看板畫師曾清田老師。（記者李惠洲攝）

    電影看板畫師曾清田老師。（記者李惠洲攝）

    電影看板畫師曾清田老師。（記者李惠洲攝）

    曾清田老師已是退休狀態，在內惟跳蚤市場店鋪。（記者李惠洲攝）

    曾清田老師已是退休狀態，在內惟跳蚤市場店鋪。（記者李惠洲攝）

    曾清田老師店鋪收集了許多大同寶寶。（記者李惠洲攝）

    曾清田老師店鋪收集了許多大同寶寶。（記者李惠洲攝）

    來自美國的的「歷史生存者古董店History Survivors」外國老闆在店內設有工作室維修骨董。（記者李惠洲攝）

    來自美國的的「歷史生存者古董店History Survivors」外國老闆在店內設有工作室維修骨董。（記者李惠洲攝）

    「光音到留」老闆也是留聲機維修師，店內收藏許多留聲機。（記者李惠洲攝）

    「光音到留」老闆也是留聲機維修師，店內收藏許多留聲機。（記者李惠洲攝）

    「光音到留」老闆王錫祥喜愛收藏日本「奧特曼」和哥吉拉的公仔，本身也是留聲機維修師。（記者李惠洲攝）

    「光音到留」老闆王錫祥喜愛收藏日本「奧特曼」和哥吉拉的公仔，本身也是留聲機維修師。（記者李惠洲攝）

    「歷史生存者古董店History Survivors」這裡有許多美式復古腳踏車。（記者李惠洲攝）

    「歷史生存者古董店History Survivors」這裡有許多美式復古腳踏車。（記者李惠洲攝）

    「歷史生存者古董店History Survivors」經營超過10年，主要展售來自美國的古物骨董，老闆是外國人。（記者李惠洲攝）

    「歷史生存者古董店History Survivors」經營超過10年，主要展售來自美國的古物骨董，老闆是外國人。（記者李惠洲攝）

    「歷史生存者古董店History Survivors」主要展售來自美國的古物骨董藏。（記者李惠洲攝）

    「歷史生存者古董店History Survivors」主要展售來自美國的古物骨董藏。（記者李惠洲攝）

    走進「歷史生存者古董店History Survivors」，就像是回到50年代的家具店。（記者李惠洲攝）

    走進「歷史生存者古董店History Survivors」，就像是回到50年代的家具店。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場裡面竟然有蔣介石雕像。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場裡面竟然有蔣介石雕像。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場不只賣商品，就連廢棄木頭都有攤商創作利用設計成植物擺飾。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場不只賣商品，就連廢棄木頭都有攤商創作利用設計成植物擺飾。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場後面的店面攤位，宛如進入「時光隧道」。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場後面的店面攤位，宛如進入「時光隧道」。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場後面的店面攤位，兩旁堆積如山的二手商品形成了一個走道。（記者李惠洲攝）

    內惟跳蚤市場後面的店面攤位，兩旁堆積如山的二手商品形成了一個走道。（記者李惠洲攝）

    圖
    圖 圖 圖
