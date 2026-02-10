呷辦桌過好年！內門初二開席迎賓 氣偶《總鋪獅》成打卡地標

大型氣偶《總鋪獅》結合蒸籠、陣頭和獅陣元素，成為南海紫竹寺園區最具話題性的打卡新地標。（圖由內門區公所提供）

農曆新年走春何處去？高雄市內門區今年以最具代表性的「辦桌文化」和全新觀光亮點野森動物學校，邀請全台民眾來內門山城走春。

內門區公所表示，內門素有「總舖師故鄉」之稱，內門農會「初二回娘家、來內門呷辦桌」早已成為許多家庭的春節記憶，今年活動將於2月18日（大年初二）上午12點10分在南海紫竹寺熱鬧開桌，料理精選內門在地農產和新鮮食材，由總舖師親自掌廚，推出魚翅雞湯、龍虎斑、八寶丸、腿庫、香酥鴨及帆立貝等經典菜色，讓回娘家的內門女兒、女婿大快朵頤，重溫家鄉的懷舊滋味。

會場設置的大型氣偶裝置《總鋪獅》今天公開亮相，總鋪獅以粉紅金彩為主色，融合宋江陣獅頭與總舖師意象，強調內門辦桌文化「把人聚在一起」的熱情與款待，氣偶設計結合蒸籠、陣頭和獅陣元素，白天吸睛、夜間發光，成為南海紫竹寺園區最具話題性的打卡新地標。

另年前內門也迎來全新親子旅遊亮點「野森動物學校」，園區以自然、生態與親子互動為主軸，提供寓教於樂的體驗空間，公所歡迎民眾在享受辦桌文化與節慶熱鬧之餘，也能安排親子同遊、探索山城另一種慢活風景。

