苗栗市義民廟埕廣場活化與圍牆重塑開工祈福 邱星崴：持續支持義民文化

苗栗市義民廟埕廣場空間活化與圍牆重塑工程，由縣長鍾東錦（左4）、客委會副主委邱星崴等人共同上香祈福，工程施工順利。（記者張勳騰攝）

苗栗市義民廟埕廣場空間活化與圍牆重塑工程，獲客委會補助990萬元、地方自籌110萬元，進行圍牆重塑、防水工程及祭祀大殿等空間活化，今（10）日由縣長鍾東錦、客委會副主委邱星崴等人主持開工祈福典禮，預計今年9月完工；邱星崴指出，義民精神客家人很重視，客委會近幾年共補助苗栗市義民廟工程改善已2千萬元，未來仍會繼續支持。

鍾東錦抵達廟方時，先參觀廟方後方的縣定古蹟「苗栗義塚」，鍾東錦看到周邊被地主以圍籬圍住，廟方人員也指不敢跟地主反映說要拆除，引發鍾東錦不悅的說，此影響到義塚的視線及出入，先請廟方跟地主溝通請其拆除，若地主不拆，由縣府來拆。

苗栗市義民廟表示，此次工程內容涵蓋祭祀大殿鋪面與排水改善、歷史圍牆重塑、防水整修，以及庭院景觀綠美化等，預計今年9月20日完工。

邱星崴指出，客委會一直很重視苗栗市義民廟，這次補助990萬元進行廟埕廣場空間活化與圍牆重塑，加上前幾年補助1千多萬，加起來共補助2千萬元，這不僅是補助地方文化及宗教，也是地方創生，亦改善民眾生活品質，完工後，將成為民眾閒餘休憩景點；因義民精神客家人很重視，相關建設未來客委會會繼續支持。

鍾東錦表示，這項工程將在尊重歷史紋理與信仰文化的前提下推動，完工後不僅能提供民眾更舒適、安全的參拜與活動空間，也將成為苗栗市重要的文化休憩節點，除傳承義民文化，也希望大家多講客家話。

苗栗縣長鍾東錦（右2）參觀廟方後方的縣定古蹟「苗栗義塚」，看到周邊被地主以圍籬圍住，認為影響視線及出入，將要求地主拆除。（記者張勳騰攝）

苗栗市義民廟將進行廟埕廣場空間活化與圍牆重塑工程。（記者張勳騰攝）

苗栗市義民廟將進行廟埕廣場空間活化工程，包括祭祀大殿水泥磨石子及遮雨棚等改善。（記者張勳騰攝）

