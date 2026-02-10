礁溪某溫泉旅店屋頂堆千支寶特瓶！ 私人場域暫無法開罰

宜蘭礁溪仁愛路上某家老字號溫泉旅店，7旬頭家嬤長年在自家旅館6樓屋頂種菜，還堆積上千支寶特瓶，去年已遭檢舉，時隔1年因未改善，再被民眾發文舉發。（民眾提供）

宜蘭礁溪仁愛路上某家老字號溫泉旅店，7旬頭家嬤長年在自家旅館6樓屋頂種菜，還堆積上千支寶特瓶，去年遭檢舉，時隔1年因未改善，再被民眾舉發，縣政府等相關單位再次聯合稽查，但礙於私人場域暫無法開罰，僅能持續勸導。

礁溪這家被舉發的溫泉旅館已停業，1至5樓登記為旅宿，6樓及頂樓則屬私人領域，去年被發現頂樓堆滿瓶罐，除有大量裝水的保特瓶，甚至還放沙拉油桶，因當地風勢強大，民眾擔心雜物會墜落，更憂心滋生病媒蚊進而舉發。

不過環保局稽查後，未發現異味及蚊蟲，因屬私人空間無法開罰，只希望業者能多加注意衛生和安全，時隔1年再被檢舉，環保局會同建設處、衛生局再次前往稽查。

附近民眾說，溫泉旅館頂樓堆滿寶特瓶罐，擔心會有安全疑慮，從下往上看也能看見垃圾，有些瓶罐更被推成小山，風一吹恐有墜落危險，另也擔心衛生疑慮，或會發生火災等意外。

業者透露，母親在頂樓種菜，利用寶特瓶灌水，再跟紙箱一起覆蓋在泥土上，除隔熱，也種植地瓜葉用，瓶子都洗過，不是垃圾也不臭。

宜蘭縣府表示，時隔1年屋頂仍有相關堆置情勢，目前雖偏向認定是廢棄物型態，但因涉及私人領域暫無法開罰或處置，將透過稽查及派員持續勸導，希望業者盡快自行移除，也會函請礁溪鄉公所確認，是否涉及公安問題。

礁溪某停業溫泉旅店頂樓堆置沙拉油桶。（民眾提供）

