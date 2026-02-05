為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    米奇車廂內亂竄嚇壞乘客 北捷：今晚全面清消

    2026/02/05 19:41 記者甘孟霖／台北報導
    北捷今晚間將進行全線清消。（北捷提供）

    近期有網友貼出影片，台北捷運車廂內出現一隻小老鼠跑來跑去。北捷表示，2月1日起已展開所有車站的清潔和消毒，今（5日）夜間將啟動全路線列車清消，全面提升捷運系統防疫與環境維護層級。

    有關社群平台網友反映，1月23日松山新店線列車出現老鼠一事，北捷說明，捷運車站及車廂均嚴格禁止飲食，環境不具備老鼠生存條件，過去幾件案例，經查老鼠從站外進入車站。

    北捷強調，將持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒；站務人員亦定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源。針對站內販賣店，維持營業範圍整潔、每日清運廢棄物，食品必須妥善密封保存，開放式櫃位閉店後亦須全面清空食品。

    此外，因應漢他病毒防疫需求，2月1日起陸續完成大安區相關車站環境消毒，包含大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站。今日夜間，將進一步啟動全路線列車清潔與消毒作業，全方位強化防疫措施。

     

