扯！基隆舊門牌撐40多年 換新門牌半年竟脫落

議員施偉政批評門牌汰舊換新工程品質差，造成門牌掉落地面。（圖為基隆市議員施偉政提供）

基隆市老舊門牌超過40年未更新，基隆市議會通過民政處預算，自去年9月起展開新式門牌換發作業。民進黨議員施偉政昨天批評，真的有夠扯！有多位民眾到服務處陳情，新的門牌安裝不久後就脫落，還有新門牌的質感粗糙、安裝的品質及施工方式，讓人難以接受。對此，基隆市政府發言人、民政處長呂謦煒表示，後續會加強督促施工廠商的施作品質。

施偉政說，門牌汰舊換新的初衷，理應是為城市加分、凸顯各區特色，門牌不僅是地址標示，更是城市景觀的一部分，理應兼顧美感、耐用與施工品質。然而近日有多位民眾陳情，指新門牌安裝未久，就直接掉落，質疑市府未落實品質控管，更讓市民懷疑浪費公帑、敷衍了事。

基隆每到冬季天候變化大，門板多是生鏽或累積灰塵，工作人員安裝門牌顯然是沒有落實清理，逕自將門牌黏上。另外，門牌的固定方式，居然是雙面泡棉膠直接黏貼於牆面或門板。基隆市社區長年經歷日曬雨淋，公寓或社區大樓的牆面不一，施工前是否確實清潔、是否評估黏著強度與耐候性，顯然未被妥善考量。

施偉政強調，市府應立即全面檢討新制門牌的材質、設計與施工方式，要求廠商改善品質，並公開相關經費與驗收標準，說清楚講明白，避免讓美意淪為笑話。

呂謦煒表示，謝謝議座的關心，民政處會加強督促施工廠商的施作品質。

