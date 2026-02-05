為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    311地震15週年感謝台灣援助 日本單車隊3月環島之旅

    2026/02/05 14:54 記者黃宜靜／台北報導
    多位日籍友人共同發起「自行車環台感謝之旅」，號召30位日本志願單車騎士響應，從3月7日至15日展開9天900公里的自行車環台旅程。（記者黃宜靜攝）

    多位日籍友人共同發起「自行車環台感謝之旅」，號召30位日本志願單車騎士響應，從3月7日至15日展開9天900公里的自行車環台旅程。（記者黃宜靜攝）

    今年適逢311東日本大地震15週年，為感謝台灣民眾15年前的援助，日本單車界也在今天（5日）攜手觀光署宣布，將於3月7日至15日展開9天900公里的「自行車環台感謝之旅」，觀光署長陳玉秀表示，希望能透過活動吸引更多旅客來台，希望今年來台日本旅客能達到170萬人次。

    觀光署今天舉辦「東日本大地震15周年日本自行車環台感謝之旅」記者會，由日本知名作家一青妙、資深媒體人野嶋剛、日勝生加賀屋溫泉飯店董事德光重人等多位日籍友人，共同發起「自行車環台感謝之旅」，號召30位日本志願單車騎士響應，從3月7日至15日展開9天900公里的自行車環台旅程，從台北總統府出發，順時針方向騎行，並於3月11日抵達高雄當天晚上，舉辦「感謝台灣 台日遊好之夜」活動。

    陳玉秀致詞時表示，台灣與日本同處地震帶，因此日本發生地震，台灣人都能感同身受，如同台灣發生0403大地震，也收到許多日本友人的幫助，真正彰顯「日本有事，台灣有事」。希望這次環島之旅，能讓更多日本旅客認識台灣在地美景、人情味。

    一青妙表示，此次發起的自行車環島之旅，主要是想要感謝台灣人對日本的善意；再來，也想透過環島方式，與台灣在地人多多交流，促進台日友誼外，也能讓日本人下一次到台灣旅遊時，選擇環島的方式，認識、喜歡台灣。

    陳玉秀會後接受媒體聯訪時表示，日本一直是台灣重要的市場之一，去年來台日本旅客約為148萬人次，希望今年能成長至170萬人次，約13%成長率。未來將持續創造多元旅遊方式，如國人嚮往到東京小鎮旅遊，因此也會朝向推廣日本旅客前往小鎮旅遊的方式，主題式的認識台灣，像是組團到中南部及離島，今年就有一團到澎湖旅遊，希望讓更多日本旅客認識台灣的其他地方。

    陳玉秀說，日本修學旅行一直是旅遊重要的項目，目前北部接待量能較為飽和、量能也有限，因此希望能擴大接待量能，擴增至中南部。

    觀光署長陳玉秀表示，日本一直是台灣重要的市場之一，去年來台日本旅客約為148萬人次，希望今年能成長至170萬人次，約13%成長率。（記者黃宜靜攝）

    觀光署長陳玉秀表示，日本一直是台灣重要的市場之一，去年來台日本旅客約為148萬人次，希望今年能成長至170萬人次，約13%成長率。（記者黃宜靜攝）

