超人力霸王降臨愛河灣 高雄輪船推主題航線賞「光之巨人」

往返彩繪棧貳庫與旗津的海上巴士，已全船披上「2026高雄冬日遊樂園x超人力霸王」主題視覺。（高雄市輪船公司提供）

2026高雄冬日遊樂園2月7日至3月1日在愛河灣登場，高雄市觀光局與高雄市輪船公司聯手推出「超人力霸王」聯名海上巴士及主題遊港航班，將帶遊客穿梭於棧貳庫、旗津與愛河灣之間，從不同角度欣賞降臨港都的光之巨人！

高雄市輪船公司指出，Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士將往返棧貳庫與旗津，1月29日已搶先曝光，雄棧1號渡輪全船披上「2026高雄冬日遊樂園x超人力霸王」主題視覺，旅客在享受交通觀光的同時，還能與帥氣的英雄角色近距離合照，活動期間搭乘海上巴士「棧貳庫-旗津航線」，將有機會獲得限量超人力霸王驚喜IP贈品，送完為止。

請繼續往下閱讀...

此外，金棧遊港將於2月7日起至3月1日每週六、日，推出期間限定的「高雄冬日遊樂園」主題航班，航線往返棧貳庫與愛河灣，活動期間搭乘的旅客，可額外獲得「超人力霸王 IP 燈會禮包」及「特色餐點」乙組。2月27、28日再加碼贈送「超人力霸王IP小提燈」，每趟限量50組。

高雄市輪船公司董事長張淑娟表示，本次聯名主題航線，希望透過冬日遊樂園的熱鬧氛圍，結合IP的號召力，讓原本的船舶運輸服務，增添城市限定的特色魅力，更是屬於旅客們跨世代的英雄圓夢之旅。詳細開航時間、票價及預約方式，可至高雄市輪船（股）公司FB、IG及官網查詢。

活動期間搭乘棧貳庫與旗津的海上巴士，有機會獲得限量超人力霸王驚喜IP贈品。（高雄市輪船公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法