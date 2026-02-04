為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    貓也會悲傷！橘貓為過世夥伴守墓一整天 思念舉動惹哭數十萬網友

    2026/02/04 17:08 即時新聞／綜合報導
    一名飼主近日下葬了他養了18年的愛貓，但另一隻橘貓整天都躺在逝去的愛貓的墳墓上不願離去，思念舉動惹哭網友。（擷取自I_dont_punch_women/Reddit）

    

    美國一名飼主近日下葬了他養了18年的愛貓，不過下葬後他發現難過的不只有自己，自己所養的另一隻橘貓竟然整天都躺在逝去的愛貓的墳墓上，整日不願離去，感動的畫面引起網友熱議。

    一名美國網友在論壇Reddit分享，他養18年的愛貓Sweet Pea前幾日因年紀大了在睡夢中安詳離世，因為Sweet Pea陪伴了原PO大半輩子的生活，原PO實在不捨，決定將牠安葬在自家的院子裡，沒想到接下來的畫面感動了數十萬網友。

    照片中可見，原PO所養的另一隻橘貓富蘭克林（Franklin）在Sweet Pea上靜靜的守著，彷彿在守墓一般，似乎與主人一樣非常思念Sweet Pea，久久不願離去。原PO表示，富蘭克林在Sweet Pea的墳墓上幾乎待了整天，讓他相當感動。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「你不能發這個，我已經哭得唏哩嘩啦的了」、「橘貓顯然很想念牠的夥伴」、「可憐的小傢伙看起來好傷心！一定要多陪陪小貓咪，一起哀悼牠」、「我家狗狗在牠哥哥過世的時候也是這樣，牠整整一個星期都在屋裡走來走去，哭著找哥哥，牠們兩個那麼親近，我每天都心如刀割」、「貓也會悲傷，有些貓甚至需要服用抗憂鬱藥，就像人類一樣」、「我們的寵物有時比我們想像的要敏感得多」。

    Buried my 18yo yesterday. The kitten has been sleeping on her grave all day.
    byu/I_dont_punch_women incats

