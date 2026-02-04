為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    好樣協會捐500組春節年菜 新北14處社福中心轉贈弱勢

    2026/02/04 17:00 記者羅國嘉／新北報導
    社團法人台灣好樣社會關懷協會連續第4年響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈500組春節年菜，轉贈新北市14處社會福利服務中心服務的弱勢家戶，協助家庭在年節期間準備團圓餐食，讓弱勢家庭也能感受過年的溫暖氛圍。（記者羅國嘉攝）

    社團法人台灣好樣社會關懷協會連續第4年響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈500組春節年菜，轉贈新北市14處社會福利服務中心服務的弱勢家戶，協助家庭在年節期間準備團圓餐食，讓弱勢家庭也能感受過年的溫暖氛圍。（記者羅國嘉攝）

    社團法人台灣好樣社會關懷協會連續第4年響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈500組春節年菜，年菜包含櫻花蝦蒲燒米糕、佛跳牆、黃金鯧、烏骨雞湯及東坡肉等5道料理，轉贈新北市14處社會福利服務中心服務的弱勢家戶，協助家庭在年節期間準備團圓餐食，讓弱勢家庭也能感受過年的溫暖氛圍。

    新北市社會局長李美珍出席代表受贈，肯定協會長期投入公益、持續與市府合作關懷弱勢族群。她指出，協會在物資準備上也留意實用細節，年菜採客製化保冷袋包裝，方便家戶保存與攜帶，更貼近實際生活需求。透過民間團體捐贈年菜，不僅能減輕家庭經濟壓力，也有助於社工在服務過程中提供更完整的支持。

    台灣好樣社會關懷協會理事長林建甫表示，台灣好樣社會關懷協會長期關注弱勢家庭、偏鄉教育及在地小農等議題，自2022年成立以來即與新北市保持密切合作，除曾募集捐贈社福專車外，春節年菜捐贈也已連續辦理4年，希望透過穩定投入，成為弱勢家庭在重要節日中的後盾。

    社團法人台灣好樣社會關懷協會連續第4年響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈500組春節年菜，轉贈新北市14處社會福利服務中心服務的弱勢家戶。（記者羅國嘉攝）

    社團法人台灣好樣社會關懷協會連續第4年響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈500組春節年菜，轉贈新北市14處社會福利服務中心服務的弱勢家戶。（記者羅國嘉攝）

