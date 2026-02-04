為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    農業部擬2027年試行擴大種植放養登記 今年下半年宣導

    2026/02/04 14:06 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季宣布將擴大實施種植放養登記，今年也將公布農地白皮書。（記者楊媛婷攝）

    為讓農業生產更有秩序、避免產銷失衡，農業部長陳駿季今（4日）宣布，擬於今年下半針對擴大實施種植登記制度宣導，並於明年試行，最快於2028年上路，目前該部已建立資料庫，已涵蓋7到8成的種植資訊，將有助產銷調節。

    過去常見菜金菜土，為讓產銷更有秩序並因應極端氣候，農業部將擬於今年下半年開始宣導擴大種植登記制度，陳駿季表示，過去就有推動種植登記，但僅試行1到2種品項，最主要的原因在於過去的基礎資料不足，該部過去1年針對農業各產業共建立17到18個資料庫，涵蓋現行農業至少7成的放養種植資訊，將擬擴大推動，有助產銷調節。

    種植登記擴大也包含養殖漁業放養，漁業署進一步說明，過去放養申報屬鼓勵性質，隨推動擴大登記制度，未來漁民申報養殖放養量將是義務，該署擬開發一友善介面操作的放養申報APP，讓漁民一指就可操作登記，該措施上路後擬採二階段進行，第一階段將擬實施若未來漁民要領天災救助或產業輔導獎勵，必須善盡放養申報義務，未申報者將無法領取救助金，並視第一階段實施情況再評估是否進入第二階段的強制法制化，也就是若未養殖申報，將會有罰則。

    農糧署則說明，擴大種植登記的品項將先以集團產區作物為主，如毛豆等，目前大部分集團產區作物都已可掌握種植量，評估試行應順暢。

    農業部擬於農曆春節後草案出爐後就開始和各產業團體針對該擴大種植（放養）登記座談，預計今年下半年開始宣導，明年試行推動，預計2028年上路。

    除將擴大推動種植放養登記制度，陳駿季也透露，農業部也將於今年公布農地白皮書，做為未來農地利用的指引，另農業大法的農業基本法也於去年完成地方的草根座談並蒐集意見，預計今年底前將草案送到政院，待政院通過再送立院審核。

