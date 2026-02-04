週末強冷空氣恐升寒流！氣象粉專：逾三千公尺高山有望降雪

氣象粉專天氣風險指出，今起至週五各地回溫轉晴；週末新一波強冷空氣來襲，不排除達寒流等級。（資料照）

中央氣象署預報，今天（4日）各地及離島多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今起至週五各地回溫轉晴；週末新一波強冷空氣來襲，不排除達寒流等級，海拔3000公尺以上高山具降雪條件。

天氣風險分析師林孝儒今天在貼文中表示，今起至週五（6日）各地以晴時多雲的穩定天氣為主，迎風面花東雲量相對較多，沿海一帶有局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

各地氣溫方面，白天舒適偏暖，南部較熱；預測北部至東部高溫22至25度，低溫約15至18度；中南部高溫約25至30度，低溫約16至20度。清晨與夜晚輻射冷卻明顯，沿海空曠與近山平地低溫偏低，日夜溫差大。

林孝儒說，北部與東部最快自週五晚間轉陰有雨，並逐步轉冷；中南部降雨以山區為主，平地多雲局部陰為主，但同樣明顯轉涼。

林孝儒研判，本波強冷空氣「最冷時段」落在週六（7日）夜間至下週一（9日）清晨。北部至東北部平地低溫約11至13度，中南部平地約12至14度；若配合輻射冷卻，沿海空曠與近山平地不排除下探至10度或更低的可能。

與此同時，海拔3000公尺以上高山具固態降雪、霰條件。林孝儒補充，此波冷空氣強度不排除達寒流等級；下週一白天起冷空氣才會逐步減弱、低溫緩回升。

文末林孝儒提醒，週末至下週一各地將顯著降溫轉冷，務必提前做好保暖與低溫防範。此外，昨晚於菲律賓東方洋面生成的熱帶性低氣壓，後續有機會增強為今年第2號颱風西望洋（Penha），但未來將朝菲律賓前進登陸後減弱消散，對台灣天氣沒有影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法