    年貨大街無菸範圍擴大！民怨「吸菸區」太遠 蔣萬安這麼說

    2026/02/03 17:34 記者孫唯容／台北報導
    蔣萬安特別推薦民眾來逛年貨大街，感受滿滿過年的氣氛，並表示今年特別擴大整個無菸的範圍，至於有民眾反映吸菸區太遠，蔣萬安表示，動線會規劃好，不希望吸菸區的菸味影響到逛街的民眾，因此做出區隔，市府會不斷精進、調整。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安今（3）日前往迪化年貨大街逛街、發紅包。蔣萬安特別推薦民眾來逛年貨大街，感受滿滿過年的氣氛，並表示今年特別擴大整個無菸的範圍，至於有民眾反映吸菸區太遠，蔣萬安表示，動線會規劃好，不希望吸菸區的菸味影響到逛街的民眾，因此做出區隔，市府會不斷精進、調整。

    今年年貨大街的特色除了攜手國內知名IP「白爛貓」跨界合作，希望讓民眾可以享受優質的逛街體驗，北市府特別擴大禁菸區，從原本僅在迪化街主要大街禁菸，更擴及周邊巷弄內，不過根據記者直擊年貨大街開跑第一天，依然有發現民眾會躲在巷內、人行道前吸菸，北市府也加強宣導力度。

    年貨大街開跑第四天，蔣萬安特別前來逛街、拜霞海城隍廟，面對媒體問及認為擴大禁菸範圍成效如何？蔣萬安表示，目前北市規劃在大稻埕碼頭設立一個吸菸區，希望做好區隔，就是吸菸的朋友一樣可以到菸區，擴大範圍到周邊的巷弄一樣都是全面禁菸。

    蔣萬安認為，去年試辦效果非常好，不只得到市民肯定，也得到經濟部的大獎，去年整個無菸環境也帶動整個業績的成長，整體到年貨大街的人次超過200萬，整個營業額也創了歷史新高突破了20億，希望能夠再次加油突破20億的營業額。

    不過被問及民眾要走到吸菸區距離年貨大街過於遙遠，蔣萬安則表示，動線會規劃好，不希望吸菸區的菸味影響到逛街的民眾，因此做出區隔，市府會不斷精進、調整。

