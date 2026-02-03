為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    衛福部長石崇良拋組織改造藍圖 再生醫療產品拚今年上市

    2026/02/03 16:52 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部長石崇良今提到，新年先拚組織改造，成立兒家署與婦女司，同步加速再生醫療、力拚今年產品上市。（資料照）

    衛福部長石崇良今提到，新年先拚組織改造，成立兒家署與婦女司，同步加速再生醫療、力拚今年產品上市。（資料照）

    台灣正式邁入超高齡社會、少子女化持續探底，衛福部長石崇良今（3日）出席媒體歲末餐敘時直言，新的一年衛福部將把「組織改造」列為首要任務，包括成立兒少及家庭支持署與婦女發展及保護服務司，重新整隊來因應人口結構劇變，同時也要加速推動再生醫療，力拚今年就能看到再生醫療產品正式取證上市。

    石崇良表示，因應長照、兒少及家庭支持需求日益複雜，衛福部已在立法院完成委員會聯席審查，規劃成立「社會發展及長期照顧署」，整併現行長照業務，並結合老人福利與身心障礙福利，統整資源、提升服務效率；同時也將設立「兒童及家庭支持署」，把兒少健康促進、預防保健、事故傷害防治、醫療照護、福利、安置保護與托育等業務整合於單一專責單位，並納入對生育家庭的支持。

    石崇良也透露，組織改造中另一項重點，是將婦女相關業務獨立設置，規劃成立「婦女發展及保護服務司」，未來將專責推動婦女培力、社會參與、權益促進與福利服務，期盼透過專責司處設立，讓婦女政策能有更完整、系統性的推進。他表示，衛福部希望能在本會期一開始，儘速完成組織法修法，讓新架構盡快上路。

    在產業與醫療政策方面，石崇良指出，「再生醫療法」已於今年1月1日正式施行，搭配「再生醫療製劑條例」，衛福部今年的重要目標之一，就是「讓再生醫療產品真正走到上市這一步」。為此食藥署將成立專案輔導團隊，鎖定具潛力的再生醫療產品，提供法規與審查輔導，加速取證流程，讓國人能在法規完備後，儘早受惠於相關醫療照護。

    石崇良也說，隨著再生醫療推動，藥品韌性同樣是衛福部長期重點，未來也將持續推動學名藥政策，落實「國產、國製、國用」方向；同時，配合「全民健康保險資料管理條例」通過，持續推進數位轉型，讓資料與科技成為支撐醫療體系的重要力量，成為台灣的第二座護國神山。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播