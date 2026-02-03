衛福部長石崇良拋組織改造藍圖 再生醫療產品拚今年上市

衛福部長石崇良今提到，新年先拚組織改造，成立兒家署與婦女司，同步加速再生醫療、力拚今年產品上市。（資料照）

台灣正式邁入超高齡社會、少子女化持續探底，衛福部長石崇良今（3日）出席媒體歲末餐敘時直言，新的一年衛福部將把「組織改造」列為首要任務，包括成立兒少及家庭支持署與婦女發展及保護服務司，重新整隊來因應人口結構劇變，同時也要加速推動再生醫療，力拚今年就能看到再生醫療產品正式取證上市。

石崇良表示，因應長照、兒少及家庭支持需求日益複雜，衛福部已在立法院完成委員會聯席審查，規劃成立「社會發展及長期照顧署」，整併現行長照業務，並結合老人福利與身心障礙福利，統整資源、提升服務效率；同時也將設立「兒童及家庭支持署」，把兒少健康促進、預防保健、事故傷害防治、醫療照護、福利、安置保護與托育等業務整合於單一專責單位，並納入對生育家庭的支持。

石崇良也透露，組織改造中另一項重點，是將婦女相關業務獨立設置，規劃成立「婦女發展及保護服務司」，未來將專責推動婦女培力、社會參與、權益促進與福利服務，期盼透過專責司處設立，讓婦女政策能有更完整、系統性的推進。他表示，衛福部希望能在本會期一開始，儘速完成組織法修法，讓新架構盡快上路。

在產業與醫療政策方面，石崇良指出，「再生醫療法」已於今年1月1日正式施行，搭配「再生醫療製劑條例」，衛福部今年的重要目標之一，就是「讓再生醫療產品真正走到上市這一步」。為此食藥署將成立專案輔導團隊，鎖定具潛力的再生醫療產品，提供法規與審查輔導，加速取證流程，讓國人能在法規完備後，儘早受惠於相關醫療照護。

石崇良也說，隨著再生醫療推動，藥品韌性同樣是衛福部長期重點，未來也將持續推動學名藥政策，落實「國產、國製、國用」方向；同時，配合「全民健康保險資料管理條例」通過，持續推進數位轉型，讓資料與科技成為支撐醫療體系的重要力量，成為台灣的第二座護國神山。

