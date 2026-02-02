高雄冬日遊樂園2/7登場 文化遊艇賞IP船班啟航

春節期間高市文化局另規劃有通往紅毛港文化園區的文化遊艇專屬航線。（圖由高市文化局提供）

「2026高雄冬日遊樂園」2月7日盛大登場，今年主題IP為全球超人氣的「超人力霸王」，高雄市政府推出「文化遊艇賞IP船班」，遊客可從海上近距離感受角色魅力，2月3日開放預購，購票即可獲得限量IP貼紙。

高市文化局長王文翠表示，市府近年舉辦「高雄冬日遊樂園」有成，透過IP主題裝置藝術，結合夜間光影、碼頭樂園、主題表演等相關活動，打造1場融合高雄城市特色與國際級主題IP的港都盛事，在觀展體驗上，文化局推出「文化遊艇賞IP船班」，讓遊客置身海上震撼體驗IP角色降臨高雄，並從各個角度捕捉IP角色的帥氣身影，在波光粼粼的港灣背景下與IP主角合照，同時欣賞高雄港的迷人景色。

文化局表示，賞IP船班航程約50分鐘，船上提供專業導覽，沿途途經香蕉碼頭、大港橋、高雄流行音樂中心、愛河灣及中島商港區等地標性景點，票價499元/人，並有兒童、軍警消、海巡人員優惠價249元，購票即可獲得限量IP貼紙，另文化局結合高雄福華飯店和高鐵假期，推出住宿、交通與遊艇體驗套票方案，加贈IP一卡通，名額有限，購票詳情可洽詢棧貳庫售票處或上述合作業者。

春節期間文化局另規劃有通往紅毛港文化園區專屬航線，農曆初一至初五紅毛港文化園區將舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，活動內容涵蓋闖關集章、古早柑仔店體驗、海洋生物彩繪、書法體驗及音樂演出，園區「小紅食堂」推出600元起限定年菜套餐，搭配臨港360度旋轉景觀，除美食饗宴，同時一覽高雄港及大型船舶的壯麗景致。

