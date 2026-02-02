為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    山城走春 台南推商圈景區串連漫遊路線

    2026/02/02 13:34 記者王涵平／台南報導
    迎接農曆春節連假，台南推出「山城走春景區串連」漫遊路線，南市經發局攜手楠西、玉井、東山及白河等山城地區，整合自然景觀、在地產業與特色活動。（圖由南市經發局提供）

    迎接農曆春節連假，台南推出「山城走春景區串連」漫遊路線，南市經發局攜手楠西、玉井、東山及白河等山城地區，整合自然景觀、在地產業與特色活動。（圖由南市經發局提供）

    迎接農曆春節連假，台南推出「山城走春景區串連」漫遊路線，南市經發局攜手楠西、玉井、東山及白河等山城地區，整合自然景觀、在地產業與特色活動，走訪台南後山，感受慢活、療癒且充滿年味的山城假期。

    楠西商圈「楠西深度小旅行」、玉井商圈「來去逛方舟淺山特色市集」遊程、白河商圈年貨大街，以及關子嶺商圈春節溫泉行旅，讓民眾透過泡湯紓壓、採買年貨，為新的一年注入滿滿能量。此外，東山區結合咖啡文化與淺山景觀，串聯多家特色店家與休憩據點，展現豐富物產特色。

    經發局副局長蕭富仁表示，同步串連在地商圈、市集及特色店家，鼓勵民眾安排2日以上行程，透過住宿、餐飲及伴手禮消費，深入體驗山城生活樣貌。相關活動資訊與建議旅遊路線，將陸續公布於市府及各區公所官方平台。

    此外，2月17日至2月19日 （大年初一至初三） 中西區孔廟商圈，可欣賞春節街道佈置、暢遊創意市集，並有機會領取財神紅包，同時走訪國家級古蹟孔廟及周邊特色美食與文創商店。廣受好評的「台南購物節」好禮月月抽及加碼抽獎活動持續至3月1日。

    楠西商圈推出「楠西深度小旅行」。（圖由南市經發局提供）

    楠西商圈推出「楠西深度小旅行」。（圖由南市經發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播