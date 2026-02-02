山城走春 台南推商圈景區串連漫遊路線

迎接農曆春節連假，台南推出「山城走春景區串連」漫遊路線，南市經發局攜手楠西、玉井、東山及白河等山城地區，整合自然景觀、在地產業與特色活動。（圖由南市經發局提供）

迎接農曆春節連假，台南推出「山城走春景區串連」漫遊路線，南市經發局攜手楠西、玉井、東山及白河等山城地區，整合自然景觀、在地產業與特色活動，走訪台南後山，感受慢活、療癒且充滿年味的山城假期。

楠西商圈「楠西深度小旅行」、玉井商圈「來去逛方舟淺山特色市集」遊程、白河商圈年貨大街，以及關子嶺商圈春節溫泉行旅，讓民眾透過泡湯紓壓、採買年貨，為新的一年注入滿滿能量。此外，東山區結合咖啡文化與淺山景觀，串聯多家特色店家與休憩據點，展現豐富物產特色。

經發局副局長蕭富仁表示，同步串連在地商圈、市集及特色店家，鼓勵民眾安排2日以上行程，透過住宿、餐飲及伴手禮消費，深入體驗山城生活樣貌。相關活動資訊與建議旅遊路線，將陸續公布於市府及各區公所官方平台。

此外，2月17日至2月19日 （大年初一至初三） 中西區孔廟商圈，可欣賞春節街道佈置、暢遊創意市集，並有機會領取財神紅包，同時走訪國家級古蹟孔廟及周邊特色美食與文創商店。廣受好評的「台南購物節」好禮月月抽及加碼抽獎活動持續至3月1日。

楠西商圈推出「楠西深度小旅行」。（圖由南市經發局提供）

