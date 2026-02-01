高科大新校長吳忠信就職 將成立華語文中心推技職南向

高科大新任校長吳忠信喊話要將高科大打造為世界級教育、大南方產業、與城市共榮的全新典範。（記者許麗娟攝）

國立高雄科技大學今（1）日在建工校區舉行第3任校長吳忠信就職典禮，接下使命，吳忠信喊話將帶領團隊走向南方科技廊帶的C位，並將成立高科大華語文中心，打造世界級教育、大南方產業、與城市共榮的全新典範。

高科大新任校長吳忠信為台灣大學環境工程學博士，曾赴美國猶他大學與新加坡大學擔任訪問學者，歷任高科大工學院院長、智慧機電學院代理院長、研發長與副校長等要職，橫跨教學、研究與行政，累積完整而深厚的治理經驗。

吳忠信今日起正式接掌校務，教育部政務次長張廖萬堅、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市副市長羅達生，以及校友會與產官學界貴賓齊聚觀禮。卸任校長楊慶煜回顧8年來整併校、穩健治理的歷程與成果，談及從「捨不得」與「捨得」的心情下將火把遞交下去，象徵一個新的起點。

吳忠信致詞時指出，校長不只是一項職務，更是一份對學生未來、城市期待與國家發展的責任。在少子化衝擊、全球競逐與 AI 浪潮交織的時代，高科大將推動 AI 成為校園的「共通語言」，成為高雄城市 AI 轉型的重要引擎，絕對要走向台灣真正的「頂尖」，將會帶著行政與學術團隊走向高雄產業轉型的戰略舞台、南方科技廊帶的C位，並走進國際合作的第一線。

吳忠信表示，高科大將擴大越南境外專班、優化獎助制度，成立華語文中心，服務外籍學生與國際人才，把高科大的能量，真正送上世界舞台，讓高科大不只要成為高雄的驕傲，更要成為國家技職南向的戰略基地。

高科大卸任校長楊慶煜交棒（左），新任校長吳忠信（右）送上紀念品給予祝福。（記者許麗娟攝）

