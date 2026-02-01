為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵「寧靜車廂」滿意度達9成 新制上路5月僅2人遭拒載

    2026/02/01 12:50 記者林志怡／台北報導
    高鐵公司強調，「孩童、嬰幼兒、及因疾病影響自主能力之旅客」不在「寧靜車廂」的勸導範圍內，列車上也提供貼紙等安撫。（圖由高鐵公司提供）

    高鐵公司強調，「孩童、嬰幼兒、及因疾病影響自主能力之旅客」不在「寧靜車廂」的勸導範圍內，列車上也提供貼紙等安撫。（圖由高鐵公司提供）

    台灣高鐵自去年9月底實施「寧靜車廂」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」概念，新制上路迄今近5個月，計2人因酒醉、情緒失控等原因，經勸導不聽，遭解除運送契約拒載，且高鐵公司於去年年底針對曾搭乘的TGo會員進行問卷調查，旅客對於寧靜車廂滿意度均達9成。

    為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，台灣高鐵推動「車廂寧靜文化」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，希望打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。

    高鐵公司分別在去年11、12月，針對曾搭乘過高鐵的TGo會員進行問卷調查，2次調查對象各約1600名，結果顯示，支持「車廂寧靜文化」的旅客比例均在95%以上，且對「車廂寧靜文化」措施的滿意程度也達到9成，約8成旅客認為開始推動之後確實有改善。

    對於調查結果，高鐵公司指出，旅客普遍認同高鐵推動「安靜、舒適、友善」乘車環境的方向，勸導後的配合度良。不過，新制上路以來，不少親子家庭感到搭車壓力暴增，高鐵公司也宣布「孩童、嬰幼兒、及因疾病影響自主能力之旅客」不在勸導範圍之內，並提供點心、貼紙等安撫。

    高鐵公司表示，誠摯感謝全體旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車環境，希望假以時日，維持車廂寧靜、尊重其他旅客，能夠成為台灣交通運輸中展現旅客素質的新文化，這不僅是對其他旅客最好的尊重，更是台灣公民素質與社會進步標誌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播