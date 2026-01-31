為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北投大度路機車道分隔島拆除後事故增 北市議員林杏兒促重新分流

    2026/01/31 14:47 記者甘孟霖／台北報導
    大度大業路口至大度立德路口沿線設有快慢車道道分隔島，考量近年事故頻繁、淡北道路施工後壅塞疑慮而拆除分隔島。（林杏兒提供）

    台北市北投區大度路去年11月起開始進行快慢車道分隔島拆除工程，但當地民眾反映分隔島拆除後汽機車混流，機車險象環生，路中還不時有不明石塊，造成騎士滑倒受傷；台北市議員林杏兒建議，應將大度路兩側最外側的綠帶和自行車道，規劃為機車專用道，維持過去汽機車分流的狀況，同時加裝各項科技執法的裝備，維護機車騎士的用路安全；北市府交工處指出，用路人習慣路型後陳情案趨緩，將持續觀察車流適時檢討調整。

    林杏兒指出，此次分隔島拆除是為了配合淡北大道的闢建工程，但開始拆除時，就有機車騎士反映，道路上的汽車不斷流入機車道險象環生；同時，道路也經常出現不明石塊，造成機車滑倒事故，她懷疑這些石塊的來源，可能來自大度路一帶多家廢土場，可能是大貨車沒有蓋好，再加上路面不平，從車上掉落下來；或是因為施工單位沒有管控好拆除產生的石塊所造成。

    此外，向警方調閱統計資料發現，去年11、12月大度路的機車車禍案件達66件，平均一天1.1件，比起施工前半年的0．98件，事故發生有增加趨勢。為維護機車用路人的安全，大度路應考慮設置機車專用道，讓汽機車分流為宜，可以考慮將大度路旁的綠帶和自行車道拆除，讓機車族可以在機車專用道上行駛，不必再與汽車和大型的砂石車爭道。

    交工處說明，大度路（大業路至立德路）沿線設有機車優先車道分隔島，但沿線缺口多有汽車右轉需求，常有右轉汽車與直行機車交織風險；另淡水河北側沿河平面道路施工在即，將導致大度路（立德路至中央北路2段257巷）往西縮減1線快車道，近年事故頻仍及淡北道路施工後壅塞疑慮，盼透過交通工程手段改善路口交通安全及提升車流紓解效率。拆除後雖有民眾陳情交織問題，用路人習慣路型後，目前民眾陳情案件已趨緩，後續將持續觀察車流情形，適時檢討調整。

