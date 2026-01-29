國內雞蛋日產量12.4萬箱 農業部：足供國人所需

農業部畜牧司司長李宜謙。（記者楊媛婷攝）

雞蛋價格近期連3週起漲，外界擔憂是否受台中蛋雞場禽流感疫情影響導致蛋價再拉高，農業部畜牧司今（29日）表示，蛋價近期調漲主要是因春節等年節性需求，目前國內雞蛋日產量為12.4萬箱（每箱200顆），足供國人所需。

隨候鳥南來北往，每年9月到隔年3月為我國禽流感高風險期，農業部防檢署指出，自今年迄今共累積7場禽流感案例，主要以陸禽場為主，台中一蛋雞場則被發現隱匿疫情並在苗栗大埔後龍隨意棄置雞屍。

請繼續往下閱讀...

防檢署表示，台中蛋雞場經檢驗為H5N1高病原禽流感，在苗栗發現的棄置雞屍檢驗後也為H5N1病毒，已請苗栗縣府依標準作業程序執行防疫處置，包括該棄置點死雞採樣、送驗、銷毀及消毒，追查來源雞場，及針對棄置點半徑1公里所有禽場執行主動監測，1至3公里所有禽場執行健康訪視，並派消毒車執行周邊禽場公共區域消毒。

依農業部統計，目前生產的蛋雞隻數為3746萬隻，每日雞蛋產量為12.4萬箱，農業部畜牧司司長李宜謙表示，目前國內雞蛋產量足供國內所需，蛋價連3週調漲並非因產量不足，而是因春節將屆需求量增加所致，目前雞蛋每斤批發價與產地價將為47元與37.5元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法