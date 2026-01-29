為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣查獲新型「雙彈簧」山豬吊 非法設置害死動物最高罰200萬

    2026/01/29 15:41 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣發現有人非法設置新型山豬吊，導致犬隻受困，將追查特定人士。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    嘉義縣民雄鄉松山村被人發現犬隻受困於非法設置的新型山豬吊，該裝置具驚人殺傷力，不只動物，民眾也可能受危及。嘉義縣家畜疾病防治所表示，一旦查獲非法設置山豬吊、捕獸鋏捕抓動物，將依動物保護法開罰1萬5000元至7萬5000元；造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金。

    家畜所長林珮如說，嘉義縣政府2020年起推動「獸鋏淨空嘉園專案」，與善心山友、動保團體共同合作查獲捕獸鋏、山豬吊逾400具，然而，去年接獲通報動物因山豬吊、獸鋏受傷的救援案件約40件，占整體動物救援案件的13.11％，顯示非法山豬吊及獸鋏問題依然嚴峻。

    林珮如說，此次設置的山豬吊結合捕獸鋏功能，殺傷力更強、更堅固，管制隊人員一時不知如何拆解，最終出動油壓剪才即時救助受困犬隻，進行傷口處理及後送評估，家畜所已鎖定特定人士積極查辦，為避免其他動物受害，已完成該區域搜索。

    新型山豬吊採加寬踏板與雙彈簧設計，動物如不小心觸發，鋼索會瞬間緊縮，束縛力高於傳統山豬吊，犬隻幾乎無法掙脫，且常造成劇痛、重傷、肢體壞死；多數新型山豬吊加裝逆止器，鋼索越拉越緊、無法回退，若救援時未先解除逆止器就直接剪斷鋼索，束環仍可能卡在肢體上，反而增加2次傷害與處理難度。

    家畜所表示，依動保法規定，非法使用山豬吊與捕獸鋏捕抓動物可開罰1萬5000元至7萬5000元；造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法則可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。

    家畜所提醒，新型山豬吊結構複雜且具高度危險性，民眾切勿自行拆除，若發現類似情形，請依「拍照錄影、定位、撥打1959動物保護專線」3步驟通報，確保人員與動物安全。

    嘉縣家畜所查獲新型「雙彈簧」山豬吊，提醒民眾違法設置將移送法辦。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    嘉縣家畜所提醒，非法設置山豬吊、捕獸鋏，將嚴辦開罰。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

