新北馬年「文化走春」2月登場 暢遊6館1園享好運、送好禮

今年4月適逢新北市美術館開館1週年，將有一系列活動。圖為2025年開館活動。（圖由新北市文化局提供）

春節何處去？新北市文化局規劃馬年「文化走春」活動，串聯新北市各公立博物館與美術館，從年前暖身、春節走春到元宵壓軸，結合線上互動與實體扭蛋「轉好運」活動，適合親子家庭同遊，豐富文化內涵，春節期間完成打卡指定任務，有機會抽中市價破千元的「福袋大禮包」。

新北市政府文化局長張䕒育今（28）日在市政會議報告2019年至2025年文化政策推動成果，她表示，新北市投入總經費103億元推動藝文設施建造，截至目前累計新建及改造75處藝文據點，包含規劃中的新北市圖書館第二總館，希望打造友善的文化空間，讓市民親近藝術與閱讀。

此外，去年開館的新北市美術館，今年1月獲香港《ArtAsiaPacific》雜誌選為「2025全亞洲藝術新館」，提升新北的國際能見度，4月適逢新北市美術館開館1週年，將搭配捷運三鶯線通車，推出煙火、表演、市集與建築光雕、燈光造境等系列活動。

張䕒育指出，今年文化走春以「馬力全開．福氣滿載」為主題，大年初二到初六，民眾到6館1園（新北市美術館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、坪林茶業博物館、林本源園邸）任一場所，與「馬力全開禮物盒」拍照，並在新北市文化局粉專指定PO文下方上傳照片，留言「我在@○○館+馬年祝福語」，可兌換1張馬年貼紙，還有機會抽中價值破千的「福袋大禮包」，任一館舍有單張消費滿500元的發票，可獲得轉扭蛋1次，獎品包括馬年限定吊飾、印章和小怪獸公仔。

新北市長侯友宜表示，文化象徵城市的競爭力，也具有穿透力，讓世界看到新北，他上任以來共投入103億元預算，興建新北美術館，新建8座圖書館、改造56間圖書分館，除了完善硬體建設，也搭配觀光旅遊路線，串聯文化走廊，例如淡江大橋可搭配十三行博物館及淡水古蹟博物館，還有融合宗教、宮廟、社區與在地特色文化的「潮盛新莊」活動等，展現新北市的文化軟實力。

新北市推出文化走春活動，鼓勵民眾春節期間到博物館參觀。圖為2025年文化走春活動。（圖由新北市文化局提供）

春節期間民眾到新北市博物館走春，有機會獲得好禮。圖為黃金博物館。（記者賴筱桐攝）

