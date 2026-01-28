為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄九如橋改建延宕 主橋力拚6月完工、人行道得等到年底

    2026/01/28 08:55 記者葛祐豪／高雄報導
    九如橋改建工程已施工1年半，傳出工程延宕。（記者葛祐豪攝）

    九如橋改建工程已施工1年半，傳出工程延宕。（記者葛祐豪攝）

    已施工一年半的高雄市九如橋改建工程，傳出工程延宕；高雄市新工處則表示，新九如橋的橋樑主體結構仍按照預期，希望在今年6月底能先通車，但兩側人行道將延到今年底才能完工。

    位於愛河下游的九如橋，是銜接鼓山區與三民區的重要陸橋，因配合鐵路地下化工程而拆除舊橋，並於113年8月動工改建新橋，總經費約4.7億元，由中央補助支持。

    新九如橋長約70公尺、寬約30公尺，以現代化設計跨越愛河，將中都溼地公園、中都唐榮磚窯廠等南北兩側景點串接，最大幅度還原愛河沿線景觀風貌；兩側並規劃5.6公尺的人行道，無縫銜接兩側交通網絡，串聯周邊綠園道、台鐵美術館站、鼓山車站及輕軌C18鼓山站，整體工程預計今年6月完工通車。

    但近來有民眾發現，工地告示牌的完工日期又悄悄更改；對此，高雄市工務局新工處主秘傅俊榮指出，原本整體工程預計今年6月完工，但因九如四路的路型有變更過，兩側人行道要調整變更路型，否則住戶進出會有問題，因此追加工期到今年12月底，至於橋樑主體結構仍按照預期，希望在今年6月底能先通車。

    議員簡煥宗批評，九如橋改建工程延宕，卻只公布在告示牌上，未與當地住戶溝通，民眾與民代都不知情，市府應該改進。

    九如橋周邊的國泰市場攤商表示，九如橋開工後，人潮避開工區，市場生意影響很大，希望工程能趕快完工開放，讓人潮回來；住在鼓山內惟的陳姓民眾則說，封橋後每次要去市區須繞道，得提前10分鐘出門，期盼新橋完工。

    新工處強調，新九如橋的橋樑主體結構，仍按預期盼於今年6月底先通車。（記者葛祐豪攝）

    新工處強調，新九如橋的橋樑主體結構，仍按預期盼於今年6月底先通車。（記者葛祐豪攝）

