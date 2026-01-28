為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百年古城「鳳山光之季」試燈亮起來 滿地棒棒糖將成打卡熱點

    2026/01/28 00:09 記者陳文嬋／高雄報導
    中華街商圈曹公圳試燈亮起來。（記者陳文嬋攝）

    中華街商圈曹公圳試燈亮起來。（記者陳文嬋攝）

    百年古城「鳳山光之季」今晚試燈，高雄版「忘憂森林」大東溼地公園串聯曹公圳10座藝術燈及10處光環境亮起來，尤其公園草地佈滿大型發光棒棒糖超驚喜，令人忍不住想舔一下，好玩又逗趣十足，可望成為打卡熱點，2月7日點燈迎賓，將一路熱鬧到元宵節。

    鳳山建城238年，擁有許多古蹟、歷史建築等，鳳山區公所今年投入800萬元，推出「鳳山光之季」2月7日登場，以大東濕地公園為主軸，串聯曹公圳中華街、協和路，全長綿延1.5公里，打造10座藝術燈、營造10處光環境。

    主燈「我愛鳳山」高達8公尺，以吉祥物鳳凰為意象，融入山河地景，象徵綿延不息；還有不規則ㄇ字型打造彩虹光影隧道，生態池以彩色發光球映照水面，隨波漂動交織浮光美景。

    最受矚目是公園草地打造大型棒棒糖，每支高度將近100公分，以滿地棒棒糖夜間發光，與錯落發光球相輝映，還有發光蛋糕、糖果等，甜心派對童趣十足。

    2月7日當天將由「鳳山拾光遊」打頭陣，已有300人報名參加，將以創意裝扮亮相，一同巡水路踩街，走訪中華街商圈、平成砲台、曹公廟、城隍廟、鳳儀書院、大東文化藝術中心等景點，了解鳳山歷史文化，還能集章換好禮。

    啟燈晚會邀請藝人郭書瑤、江志豐、琳誼Ring演出，台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars也將熱情應援，還有食農暨文創市集、DIY手作體驗、街頭藝人表演等，民眾賞燈、看表演、逛市集。

    生態池多顆彩色發光球映照水面，隨波漂流交織浮光美景。（記者陳文嬋攝）

    生態池多顆彩色發光球映照水面，隨波漂流交織浮光美景。（記者陳文嬋攝）

    大東溼地公園草地佈滿大型發光棒棒糖，令人驚喜。（記者陳文嬋攝）

    大東溼地公園草地佈滿大型發光棒棒糖，令人驚喜。（記者陳文嬋攝）

    以不規則ㄇ字形打造彩虹光影隧道。（記者陳文嬋攝）

    以不規則ㄇ字形打造彩虹光影隧道。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播