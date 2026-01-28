百年古城「鳳山光之季」試燈亮起來 滿地棒棒糖將成打卡熱點

中華街商圈曹公圳試燈亮起來。（記者陳文嬋攝）

百年古城「鳳山光之季」今晚試燈，高雄版「忘憂森林」大東溼地公園串聯曹公圳10座藝術燈及10處光環境亮起來，尤其公園草地佈滿大型發光棒棒糖超驚喜，令人忍不住想舔一下，好玩又逗趣十足，可望成為打卡熱點，2月7日點燈迎賓，將一路熱鬧到元宵節。

鳳山建城238年，擁有許多古蹟、歷史建築等，鳳山區公所今年投入800萬元，推出「鳳山光之季」2月7日登場，以大東濕地公園為主軸，串聯曹公圳中華街、協和路，全長綿延1.5公里，打造10座藝術燈、營造10處光環境。

請繼續往下閱讀...

主燈「我愛鳳山」高達8公尺，以吉祥物鳳凰為意象，融入山河地景，象徵綿延不息；還有不規則ㄇ字型打造彩虹光影隧道，生態池以彩色發光球映照水面，隨波漂動交織浮光美景。

最受矚目是公園草地打造大型棒棒糖，每支高度將近100公分，以滿地棒棒糖夜間發光，與錯落發光球相輝映，還有發光蛋糕、糖果等，甜心派對童趣十足。

2月7日當天將由「鳳山拾光遊」打頭陣，已有300人報名參加，將以創意裝扮亮相，一同巡水路踩街，走訪中華街商圈、平成砲台、曹公廟、城隍廟、鳳儀書院、大東文化藝術中心等景點，了解鳳山歷史文化，還能集章換好禮。

啟燈晚會邀請藝人郭書瑤、江志豐、琳誼Ring演出，台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars也將熱情應援，還有食農暨文創市集、DIY手作體驗、街頭藝人表演等，民眾賞燈、看表演、逛市集。

生態池多顆彩色發光球映照水面，隨波漂流交織浮光美景。（記者陳文嬋攝）

大東溼地公園草地佈滿大型發光棒棒糖，令人驚喜。（記者陳文嬋攝）

以不規則ㄇ字形打造彩虹光影隧道。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法