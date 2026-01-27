免費仔要哭了！YouTube傳要把「1實用功能」納收費

網傳YouTube有意把「播放速度」也納入付費功能內。（路透）

為了讓更多用戶掏錢訂閱YouTube Premium，YouTube除了掃蕩安裝外掛程式「廣告攔截器」的用戶外，似乎正準備祭出更狠的一步。繼無廣告、背景播放、離線下載等付費專屬功能後，近期有網友發現，YouTube正悄悄測試把「播放速度」也納入付費功能內。

根據《Android Authority》報導，在國外論壇「Reddit」有網友指出，YouTube正在進行一項A/B測試，將用戶分成兩組。其中A組仍可正常使用播放速度功能，但被分到B組的用戶，卻發現調整播放速度的選項被鎖住，必須升級成Premium才能使用。

該名網友表示，自己因為擁有兩個帳號，剛好被分到不同測試組，才意外發現這項差異，也讓這項測試浮上檯面。研判如果YouTube判定這項實驗成效良好，不排除未來「播放速度」會正式成為Premium的專屬功能之一，對免費用戶來說，無疑是一大打擊。

播放速度一直是YouTube最受歡迎的功能之一，不論是追劇或看影片，都能大幅節省時間。過去這項功能是所有用戶都能免費使用，但現在，這個「理所當然」可能即將成為歷史。目前《Android Authority》也已向Google詢問相關狀況，但尚未獲得正式回應。

