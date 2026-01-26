返鄉守護眷村18年！ 魯紜湘獲首屆「金眷獎」特別貢獻獎

虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘，18年來致力投身建國眷村保存活化，帶領民眾認識這塊全國唯一農村型眷村，其精神獲全國眷村文化保存聯盟首屆「金眷獎」特殊貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）

雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘，2009年從北部返鄉後，18年來致力投身建國眷村保存活化，近年更是設立眷味廚房，以食為出發點，帶領民眾認識這塊全國唯一農村型眷村，其精神獲全國眷村文化保存聯盟首屆「金眷獎」特殊貢獻獎殊榮。她表示，會持續推廣眷村文化，讓下一代認識這塊土地的歷史。

全國眷村文化保存聯盟今年首度設立「金眷獎」，鼓勵社會大眾透過閱讀與具體行動，深度理解1949年以來的歷史脈絡與眷村文化價值。日前公布獲獎名單，「特別貢獻獎」由魯紜湘獲得。

70歲魯紜湘是建國眷村長大，她回憶，2009年受到文史工作者高丹華激勵下回到熟悉的眷村，並希望能夠將其榮光找回，曾經召集榮眷們一起開會，希望共商眷村活化事宜，最有印象就是有名榮眷曾說「這裡才不像眷村」，更是令她驚訝，因此下定決心一定要講建國眷村過去的樣貌找回來。

魯紜湘指出，先以修復建國一村活動中心作為起點，讓此地能夠成為號召眷村子弟們一起加入活化團隊，更是積極寫各項計劃爭取經費，辦理各項活動，希望帶領大家走進眷村內認識當地歷史，此外也深入田野調查，訪談曾經生活過的耆老們，將一筆筆珍貴的文獻、資料、老舊照片搜集，迄今數百份資料方能完成呈現過去建國眷村的風貌。

魯紜湘表示，近年來更是為找為早前的眷村風味，成立「眷味廚房」，盼用飲食述說1960年代家家戶戶為了增加收入，眷村不僅飼養家畜、種農作物作為副業，而眷村居民們將大江南北特色料理變成各式好滋味的故事。此外協會更是每個月舉辦一場免費的眷村導覽體驗，希望能為帶領民眾走入歷史、了解地方。

對於獲得特別貢獻獎，魯紜湘說，活化建國眷村是希望對於這塊滋養大家的這塊土地，能夠負起責任，未來會持續秉持「重現眷村文化、再造歷史現場」2大原則，從食衣住行等現象，保留當地獨特的歷史風貌，讓下一代銘記在心。

