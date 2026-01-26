怕換管停水又挨罵！基隆八堵路漏水採「不停水換管」施工

基隆市政府工務處指出，八堵路92號前方路面水管破管漏水搶修工程，經過試挖後確定，今天換管汰舊換新採不斷水施工，預計明天（27日）中午前完工。（圖為基隆市政府提供）

有鑑於麥金路破管漏水搶修工程，因停水造成用戶快50小時沒水用，民怨四起。基隆市政府工務處為將漏水改善施工對人民影響減至最低，1月22日先試行開挖作業，基隆市政府與台灣自來水公司於1月23日開會研商，確認八堵路92號前漏水管線後續施工採「不斷水方式」進行修復。

基隆市工務處長簡翊哲表示，台水公司已於1月22日完成試挖作業，經檢視原有鋼管管壁厚度尚屬良好，評估可採「不斷水方式」進行修復。經雙方確認，台水公司於今天（26日）9時進場施工，施工期間將圍設南北向各1車道進行作業，先行辦理開挖及清理作業，並於22時開始進行漏水管線包覆作業，整體工程預計於明天（27日）中午前完成施工，並恢復通車。

簡翊哲強調，八堵路漏水管線工程，就是市府於麥金路事件後，主動要求台水公司於涉及主要幹管或高風險路段的工程，市府盼水公司以「先試挖、再評估、後施工」風險控管原則的具體實例，透過事前掌握管線狀況與施工風險，並評估替代工法可行性，避免前次邊施工邊修正，進而造成無預警停水或擴大影響民眾生活。

工務處指出，施工全程須嚴格控管風險並確實執行交通維持措施，倘因管理不當發生停水，造成民眾損失，將依《基隆市道路挖掘管理自治條例》規定辦理，以維護市民權益。

工務處強調，未來除了將修漏機制持續精進外，也將持續督導台水公司就麥金路、八堵路等老舊管線汰換、施工通報及應變機制逐案檢討、逐月追蹤，確保市民用水穩定及道路通行安全。

