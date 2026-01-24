澎湖近海釣獲24.7公斤土魠 「小確幸」輕鬆入袋

陳姓船長因風大無法遠行，反而在近海釣獲24.7公斤土魠。（陳月圓提供）

連日來冷氣團籠罩，加上東北季風肆虐，追逐「白金」土魠的澎湖漁船，紛紛入港避風，或就近在內海作業，協福春漁船在澎南嵵裡、井垵附近海域，釣獲24.7公斤大土魠，「小確幸」輕鬆入袋。

由於風大無法遠行，陳姓船長駕駛協福春號漁船，只能在近海嵵裡井垵附近海域作業，卻意外釣獲大貨，24.7公斤土魠手到擒來，其實這不是陳船長第一次釣獲大物，其實歷年來也曾經捕獲最高36公斤，也有28公斤等大土魠魚，算是土魠「大物」終結者，在澎湖漁業界小有名氣。

請繼續往下閱讀...

今年土魠捕獲量不盡理想，一方面是氣候因素，另一方面則是「政治」因素，自大進滿88號事件後，澎湖漁民不敢越過海峽中線以西捕魚，但中國執法線及演習區域，還不時涵蓋澎湖傳統漁場台灣淺堆，縮減澎湖漁船作業範圍，導致產量減少，雖然市場到貨量不足，但24.7公斤土魠，最後以每公斤約1600元價格標出，售價約5萬元。

每年入冬以後即是澎湖土魠魚的盛產季節，野生土魠魚年年都會在冬季迴游到澎湖海域，進行捕食，因此在澎湖海域所捕獲的土魠魚，體型會特別肥美且接近橢圓形，也是價格最高時，通常以每公斤加百元價格為常價，手釣價格更高，所以被稱為澎湖「白金」，愈接近農曆年節價格愈高，反之農曆年後價格就會降低。

24.7公斤大土魠，每公斤1600元標售。（陳月圓提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法