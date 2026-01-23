曾文南化聯通管通水 全國最大消能設施曝光

投入133億元打造的曾文南化聯通管，正式通水。（記者吳俊鋒攝）

投入133億元推動的「曾文南化聯通管」完工，今天在行政院長卓榮泰主持下正式通水，而國內最大型階梯式豎井消能設施（Baffle-Drop）也一併公開亮相，內徑達7.6米，深度逾62公尺，引人矚目。

聯通管歷時逾6年打造，今天的通水典禮，在曾文水庫內木瓜園地段的調整池旁舉行，卓榮泰、經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬，以及台南市長黃偉哲等也到場，共同見證歷史性的一刻。

啟動通水後，卓榮泰與黃偉哲等人也視察消能豎井，了解聯通管運轉的狀況。

聯通管工程消能採錐型閥、調整池，以及消能豎井串聯方案，其中豎井深度62.15公尺，內部以中隔牆區分乾濕側，並設置15層階梯式消能擋板，可有效減緩高落差投潭速度，改善夾氣現象，降低聯通管路穴蝕損壞風險。

卓榮泰指出，經濟部水利署自2021年推動「珍珠串計畫」，串聯全國水庫，透過南水北調、中水雙調等方式，調度全國水資源，這也是該計畫的核心精神。

卓榮泰說，目前北部可透過石門水庫、翡翠水庫進行區域調度；中部則以台中為核心，串聯鯉魚潭、大甲溪、鳥嘴潭人工湖，運有湖山水庫。

至於南部，除既有曾文水庫至高屏堰系統外，曾文南化聯通管則可將曾文溪以北的曾文水庫、烏山頭水庫，與曾文溪以南的南化水庫串聯，未來在必要時發揮高度調節功能，使每滴水都能有效供應民生、支持產業。

曾文南化聯通管工程為曾文水庫電廠壓力鋼管，至既有南化高屏聯通管北寮銜接點之間的備援輸水管路，管路設計總長約25公里，輸水能力每日80萬噸。

未來曾文水庫水源可直接支援供應台南南化、高雄坪頂、拷潭淨水場，並可將南化水庫經旗山溪越域引入水源反送至烏山頭水庫，增加區域水資源調度與備援能力，強化南部地區公共用水供水韌性。

