週六回溫中南部上看26度 北東零星雨

週六早晚仍偏冷，但白天氣溫會更回升，北東局部雨，桃園以南多雲到晴。（資料照）

週六受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率。

中央氣象署預報，週六基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，大台北地區及西半部山區也有零星短暫雨，桃園以南平地多雲到晴的。

溫度方面，週六清晨受輻射冷卻影響，各地偏冷，預計西半部及宜蘭低溫約11至15度，花東16到17度，其中竹苗、南投及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生的機會，請注意保暖；而白天溫度將比今天更回升，桃園以北及東半部雲量較多，高溫約18至21度，新竹以南高溫約23至26度，感受溫暖舒適。

週末天氣方面，天氣風險公司指出，台灣周邊轉為偏東風環境，整體空氣偏乾，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。

紫外線指數方面，週六台北市、基隆市、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其他地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，週六2環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

