為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    霍諾德效應！WWE超級大咖IG限動洩行蹤 驚喜現身台北

    2026/01/23 19:08 即時新聞／綜合報導
    WWE巨星羅林斯（Seth Rollins）現身台灣，還在IG限時動態上上傳了101大樓影片。（左法新社，右取自羅林斯IG）

    WWE巨星羅林斯（Seth Rollins）現身台灣，還在IG限時動態上上傳了101大樓影片。（左法新社，右取自羅林斯IG）

    攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）明天挑戰徒手攀登101大樓，Netflix明早9點獨家直播，找來5位嘉賓主持。原本網友以為評審們只是線上參與，沒想到，有網友發現，WWE巨星羅林斯（Seth Rollins）竟已經現身台灣，還在IG限時動態上傳了101大樓影片。消息傳出後，不少粉絲大為驚喜。

    羅林斯21日在IG上傳一段由下往上拍攝101的影片，妻子林奇（Becky Lynch）也在IG限動上傳與羅林斯在台北用餐的照片。不少台灣網友在社群平台興奮寫道：「Seth Rollins竟然來台灣了！」、「連他老婆也來了！」、「Seth Rollins 現在人在台灣」、「可以在他面前喊CM Punk嗎」、「我沒看錯吧」、「想叫他給我一發Curb Stomp」、「我要去追星」。也有網友分享在101附近拍攝到羅林斯出現的身影。

    羅林斯是WWE頂尖的職業摔角巨星，以卓越的擂台技術與百變的角色形象著稱，曾多次奪得世界重量級冠軍，是當代最具影響力的選手之一。妻子林奇則是來自愛爾蘭的頂尖職業摔角選手，也是女子摔角界的標誌性人物。

    林奇（Becky Lynch） 也在IG限動上傳與羅林斯在台北用餐的照片。（取自林奇IG）

    林奇（Becky Lynch） 也在IG限動上傳與羅林斯在台北用餐的照片。（取自林奇IG）

    林奇是來自愛爾蘭的頂尖職業摔角選手，也是女子摔角界的標誌性人物。（取自林奇IG）

    林奇是來自愛爾蘭的頂尖職業摔角選手，也是女子摔角界的標誌性人物。（取自林奇IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播