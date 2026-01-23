霍諾德效應！WWE超級大咖IG限動洩行蹤 驚喜現身台北

WWE巨星羅林斯（Seth Rollins）現身台灣，還在IG限時動態上上傳了101大樓影片。（左法新社，右取自羅林斯IG）

攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）明天挑戰徒手攀登101大樓，Netflix明早9點獨家直播，找來5位嘉賓主持。原本網友以為評審們只是線上參與，沒想到，有網友發現，WWE巨星羅林斯（Seth Rollins）竟已經現身台灣，還在IG限時動態上傳了101大樓影片。消息傳出後，不少粉絲大為驚喜。

羅林斯21日在IG上傳一段由下往上拍攝101的影片，妻子林奇（Becky Lynch）也在IG限動上傳與羅林斯在台北用餐的照片。不少台灣網友在社群平台興奮寫道：「Seth Rollins竟然來台灣了！」、「連他老婆也來了！」、「Seth Rollins 現在人在台灣」、「可以在他面前喊CM Punk嗎」、「我沒看錯吧」、「想叫他給我一發Curb Stomp」、「我要去追星」。也有網友分享在101附近拍攝到羅林斯出現的身影。

羅林斯是WWE頂尖的職業摔角巨星，以卓越的擂台技術與百變的角色形象著稱，曾多次奪得世界重量級冠軍，是當代最具影響力的選手之一。妻子林奇則是來自愛爾蘭的頂尖職業摔角選手，也是女子摔角界的標誌性人物。

林奇（Becky Lynch） 也在IG限動上傳與羅林斯在台北用餐的照片。（取自林奇IG）

林奇是來自愛爾蘭的頂尖職業摔角選手，也是女子摔角界的標誌性人物。（取自林奇IG）

