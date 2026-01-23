挑戰徒手攀登101！外媒曝「酬勞6位數美金」 霍諾德：沒錢我也爬

霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）挑戰徒手攀登台北101大樓，並透過Netflix進行全球直播。《紐約時報》報導，霍諾德這次攀爬101的酬勞高達6位數美金的中段（預計超過一千萬新台幣）。不過，霍諾德表示，就算沒有酬勞、沒有轉播，只要101給他許可，他就願意免費去爬。

綜合外媒報導，現年40歲的霍諾德受訪時表示，即便結婚生子後，他對風險的考量也沒有太大改變，且自己並沒有買人壽保險。他透露，攀登101最困難的過程，在於中間部分、總計64層樓的部分，他表示，這裡由8個樓層一組組成，每個部分都被平台隔開，每次都必須進行8層樓的垂直攀爬。

請繼續往下閱讀...

報導指出，霍諾德若成功登頂，將打破史上城市徒手攀爬的最高紀錄。

霍諾德將在明天上午9點正式挑戰徒手攀爬台北101，相關過程將透過Netflix特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球同步放送。不過直播將加入「安全機制」，會比實際畫面延遲10秒，以免觀眾看到突發意外。

