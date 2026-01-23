為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑 東港黃國霖、高樹潘志民奪冠

    2026/01/23 16:45 記者葉永騫／屏東報導
    蓮霧冠軍是來自東港3代種植蓮霧的黃國霖。（記者葉永騫攝）

    屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑今天出爐，3代種植蓮霧的東港黃國霖勇奪蓮霧組冠軍、蜜棗則由高樹知名農民潘志民獲得蜜棗組冠軍，今年共有蓮霧組39組、蜜棗組27組農友報名參加，今年因氣候良好品質佳、甜度高，縣長周春米今天頒獎表揚得獎人，並表示今年屏東蓮霧、蜜棗相當好吃，是年節送禮的最佳選擇。

    縣長周春米指出，蓮霧屏東縣種植面積約1850公頃，產量居全台之冠，蜜棗則種植面積約528公頃，產量居全台第2，目前正值蓮霧與蜜棗盛產期，屏東的蓮霧和蜜棗最好吃，大家快來品嚐。

    獲得蓮霧評鑑冠軍的黃國霖表示，從祖父到他3代種植蓮霧，持續精進栽培方式，在田間導入智慧型裝置，可遠端控制灌溉系統，並即時監測溫溼度，面對今年數波低溫寒流，透過智慧監控即時調節田間環境，有效降低落果與寒害風險，穩定果品的品質。

    蜜棗評鑑冠軍潘志民說，今年氣候適宜，蜜棗品質亮眼，自行製作有機肥料以提升果品風味與植株抗性，並透過嚴格疏果作業「去蕪存菁」，確保每一顆蜜棗都能以最佳品質呈現給消費者。

    蓮霧評比結果，冠軍東港黃國霖、亞軍枋寮陳潔芳、季軍佳冬羅上容、優勝南州林皆利、陳黃美月、林君豫、林邊阮濬毅、佳冬侯偉陽。

    蜜棗評比結果，冠軍高樹潘志民、亞軍鹽埔王明章、季軍高樹汪璟翔、優勝高樹張忠政、柯福明、鹽埔林韋呈、楊玉麟、里港許文瓊。

    蜜棗由高樹知名農友潘志民奪冠。（記者葉永騫攝）

    屏東蓮霧、蜜棗評鑑得獎人員。（屏東縣政府提供）

