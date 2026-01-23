以程式設計展創意 新竹縣貓咪盃競賽8支國中小隊伍摘特優

新竹縣政府教育局舉辦新竹縣貓咪盃競賽，國中小學共有8支隊伍摘下特優。（新竹縣政府提供）

為深耕資訊教育並培養學生運算思維能力，新竹縣政府教育局舉辦新竹縣貓咪盃競賽，國小動畫組由松林國小與新湖國小榮獲特優，國小遊戲組光明國小與新港國小以絕佳的遊戲機制奪得特優，國中生活應用組共4隊摘下特優，包括博愛國中、成功國中以及竹東國中2支隊伍，競爭最為激烈。

教育局副局長林益洲今日代表出席頒獎典禮，於新竹縣教網中心表揚縣賽中脫穎而出的優秀學子，並授旗勉勵8支特優隊伍，4月10日至11日代表新竹縣遠征台東縣參加全國決賽，預祝孩子們秉持「觀察生活、勇於創新」的精神，與各縣市好手切磋交流，展現新竹縣科技教育的實力。

林益洲表示，貓咪盃競賽的核心目標在於鼓勵學生觀察並解決生活中的問題，透過Scratch程式設計將創意轉化為具體的動畫或遊戲作品。縣賽分為國小動畫組、國小遊戲組及國中生活應用組，選手們展現極高的邏輯推理與團隊協作能力。特別肯定指導老師與學生辛勤付出，並強調程式教育不只是技術學習，更是數位時代敘事力與創造力的重要展現。

除了上述特優的亮眼表現，光明國小包辦國小動畫組兩項優等獎項；國小遊戲組部分，新社國小與新湖國小獲得優等佳績。

新竹縣貓咪盃競賽鼓勵學生觀察生活中的問題，透過Scratch程式設計將創意轉化為具體的動畫或遊戲作品。（新竹縣政府提供）

