師大路行人友善硬體完備 里長提案升級「文化面」盼納入文化小旅行

拓寬人行道同時也透過停車彎等設計兼顧停車需求。（記者孫唯容攝）

北市近年積極推動行人友善步行環境，去年完成師大商圈周邊，包含龍泉里、古風里、古莊里行人友善區的建置。龍泉里長龎維良認為行人友善改造，在硬體設施完備後，二階段的軟體面也要跟上，因此提案「漫步師大路文化創意活動」，讓民眾可以透過「人文」面向來了解在地，也可以納入文化小旅行的文化點，與周邊的名人故居整合。

市長蔣萬安裁示，區公所、交通局一起規劃，如何將師大路改造的歷程完整宣傳，文化局、商業處與里長龎維良共同討論、交換意見，讓一併帶出個師大商圈的文化、經歷背景。

請繼續往下閱讀...

師大路周邊包含龍泉里、古風里、古莊里等建置行人友善區，不僅拓寬人行道，也以欄杆設置實體區隔，增設行人號誌與穿越空間，並結合減速丘、楔形標線、彩色路面等方式，讓車速自然減緩、保障行人路權，在拓寬人行道同時也透過停車彎等設計兼顧停車需求。

龎維良表示，師大路周邊的行人友善改造，並非單純的路面改造，而是城市的文化工程的完善，現在師大路的硬體已完備，但是軟體面並沒有做起來，大家都只看到現在道路寬敞、欄杆精美，但是「文化面」卻沒有納入，像是文化局有做出文化小旅行，而師大周邊也有殷海光故居、梁實秋故居，希望將師大路的行人友善改造現況納入文化點，與名人故居整合，可以納入順遊行程。

龎維良受訪時也補充，師大商圈的行人友善改造，連台中、高雄市府都派人來看，可見得相當有影響力，如何可以讓市政推廣給更多民眾了解，且師大路人文氣息相對高，因此提案「漫步師大路文化創意活動」，不論是納入文化小旅行的概念，或是呈現文化小旅行2.0的「交通版」，要讓師大路可以呈現「交通、文化、生活」多樣面向的特色去介紹在地，也希望可以透過舉辦文化面的攝影、繪畫比賽，像是透過影像紀錄，把今、昔的師大路對比，讓大家對於師大路有全新認識。

蔣萬安表示，針對師大路整體道路的改善，由區公所、交通局一起規劃，如何把改造的歷程完整宣傳，可以在師大路選擇一個地點設立牌面說明，至於里長也希望透過師大行人友善的建置，一併帶出個師大商圈的文化、經歷背景，請文化局、商業處與里長共同討論、交換意見，可以讓師大商圈的行人友善區，可以出現的文化小旅行上，讓民眾來師大不只有逛夜市、吃東西，還可以讓民眾了解在地，也看周邊的知名故居。該案同樣列管兩個月，有進度會再報告。

師大路周邊包含龍泉里、古風里、古莊里等建置行人友善區，不僅拓寬人行道，也以欄杆設置實體區隔，增設行人號誌與穿越空間。（記者孫唯容攝）

師大商圈內以減速丘、楔形標線、彩色路面等方式，讓車速自然減緩、保障行人路權。（記者孫唯容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法