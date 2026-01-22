為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    -6.8度全台最低溫！玉山「白牆」霧淞絕美 冷到僅15人登頂

    2026/01/22 16:41 記者劉濱銓／南投報導
    玉山零下6.8度成全台最低溫，主峰線步道可見雪白霧淞，景致絕美「凍」人。（圖由玉管處提供）

    玉山零下6.8度成全台最低溫，主峰線步道可見雪白霧淞,景致絕美「凍」人。（圖由玉管處提供）

    強烈大陸冷氣團來襲，玉山園區雖未下雪，但溫度下探至零下6.8度全台最低，主峰線因濃霧出現「白牆」景象，沿路可見雪白霧淞，景致絕美「凍」人，園區表示，山區低溫寒冷還有強陣風，以致入住排雲山莊24名山友，僅15人登頂，且需穿冰爪才能應付濕滑地面，呼籲山友做好風險評估，切勿貿然登頂。

    玉山國家公園管理處表示，玉山今沒有降雪，但山區起濃霧，霧氣還帶有些水氣，主峰線出現大霧的「白牆」景象，步道岩壁上的植被，則出現雪白霧淞，雖然一片銀白世界相當美麗，但強風低溫、步道結冰也潛藏風險。

    由於步道濕滑，主峰線從鐵棚區就需穿冰爪，一路往風口走更出現強陣風，排雲山莊人員為此也都勸導山友需有裝備才能登頂，因此今山莊24名山友，最後僅15人上山，並提醒山友雪季務必做好保暖工作，備妥雪地裝備，以維護登山安全。

    玉山低溫起濃霧，主峰線因此出現「白牆」，景致「凍」人。（圖由玉管處提供）

    玉山低溫起濃霧，主峰線因此出現「白牆」，景致「凍」人。（圖由玉管處提供）

    玉山低溫起濃霧，主峰線步道可見雪白霧淞。（圖由玉管處提供）

    玉山低溫起濃霧，主峰線步道可見雪白霧淞。（圖由玉管處提供）

    玉山低溫起濃霧，主峰線步道結冰濕滑，以致僅有15名山友登頂。（圖由玉管處提供）

    玉山低溫起濃霧，主峰線步道結冰濕滑，以致僅有15名山友登頂。（圖由玉管處提供）

