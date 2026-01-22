合歡山武嶺爬山壁、搭帳篷 太管處要嚴格取締了

有遊客為了搶拍美照，無視安全冒險攀爬合歡山武嶺亭後方的陡峭山壁，太魯閣國家公園管理處與保七總隊第九大隊加強聯合稽查與宣導。（太管處提供）

合歡山武嶺是全台公路最高點，每逢冬季吸引大批遊客追雪，近期雖未持續降雪，但山壁間仍有殘雪與霧淞美景，竟有遊客為了搶拍美照，無視安全冒險攀爬陡峭山壁，甚至有人違規在停車場周邊搭帳篷露營。太魯閣國家公園管理處今強調，即日起將與保七總隊第九大隊加強聯合稽查，針對違規攀爬、露營等行為嚴格取締，最高可處3000元罰鍰。

太管處指出，近日接獲多起通報，發現武嶺停車場上方岩壁成為違規熱點。由於公路旁積雪已融化，部分遊客見上方岩壁凹陷處仍有白色殘雪與霧淞，竟為了追求「網美照」，跨越護欄、手腳並用攀爬上幾近垂直的峭壁，只為了跟岩壁上的積雪合影；此外，本月8日更有民眾在該處違規搭設帳篷，無視國家公園法規與自身安全。

太管處副處長林忠衫表示，武嶺位於太魯閣國家公園與林業及自然保育署南投分署的轄區交界，遊客攀爬岩壁的行為不僅破壞自然景觀與高山生態，更可能因岩石鬆動或腳滑發生墜谷意外。為了遏止亂象，太管處已在現場設立中、英文告示牌，即日起將聯合保七總隊第九大隊加強現場巡邏與勸導。

依據《國家公園法》第13條規定，禁止在園區內任意攀岩、露營、炊煮、燃放鞭炮及亂丟垃圾。若經查證屬實，將依法開罰，最高可處3000元罰鍰；若涉及林業用地範圍，亦可依《森林法》處1000元以上、6萬元以下罰鍰。

太管處呼籲，合歡山雪景雖美，但高山環境脆弱，遊客應發揮公德心，遵守「無痕山林」原則。切勿為了幾張照片以身試法、甚至拿生命開玩笑，警方與管理處將採取強勢作為，針對脫序行為加強取締，還給山林安全的遊憩環境。

