台南爆第一場禽流感案例場 撲殺10836隻蛋中雞

台南市後壁區1處蛋雞場傳出禽流感疫情，今天進行全場撲殺。（南市動保處提供）

台南市後壁區1處蛋雞場在1月15日傳出蛋中雞（7週齡蛋雞）異常死亡情形，農業部獸醫研究所檢驗確診為H5N1亞型高病原性禽流感，台南市動保處今天（19日）完成撲殺10836隻蛋中雞，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

後壁蛋雞場是台南從去年入秋至今爆發的第一場禽流感案例場，在2024年12月至2025年1月台南則發生5埸禽流感疫情。

請繼續往下閱讀...

南市動保處表示，已積極強化各項防疫措施，將針對後壁撲殺場周邊半徑1公里內6場禽場採樣監測，1─3公里內47場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，並持續派遣消毒車加強後壁撲殺場周邊公共區域之消毒頻度，將環境中的禽流感病毒降到最低。

動保處說，國內禽流感案例仍有零星發生，2026年至今共發生6例禽流感案例（其中南市1場），顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，呼籲養禽業者務必要提高警覺加強防疫工作，嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，且出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須澈底清潔消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候（野）鳥接觸，降低病毒入侵機會。如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情，以免疫情擴散蔓延。

台南市動保處對確診禽流感的後壁蛋雞場噴霧消毒。（動保處提供）

後壁禽流感案例場完成撲殺後進行雞場禽舍消毒。（南市動保處提供）

台南市後壁區1處蛋雞場傳出禽流感疫情，今天進行全場撲殺。（南市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法